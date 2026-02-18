سلة شباب الأهلي تودّع «سوبر غرب آسيا»

حسم فريق العربي القطري لكرة السلة المواجهة الثالثة والفاصلة بفوزه، أمس، على مضيفه شباب الأهلي بنتيجة (89-83)، في ختام الدور التكميلي المؤهل إلى المربع الذهبي من دوري «سوبر غرب آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وأطاح العربي بآمال شباب الأهلي في الدفاع عن لقب «بطل المنطقة الخليجية»، الذي تُوّج به الموسم الماضي، بعدما كان «الفرسان» قد حسموا مواجهة الذهاب في دبي، مطلع الشهر الجاري، (107-88)، قبل أن يرد الفريق القطري اعتباره في لقاء الإياب بالفوز (103-79)، فارضاً مباراة فاصلة نجح من خلالها في انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة العلا السعودي.

وجاءت بداية اللقاء متكافئة وسريعة، قبل أن ينهي شباب الأهلي الربع الأول متقدماً بفارق خمس نقاط (18-13)، وواصل أصحاب الأرض أفضليتهم في الربع الثاني (25-21)، لينهوا الشوط الأول متقدمين (43-34)، ومع انطلاق الشوط الثاني، تحسّن أداء العربي ونجح في تقليص الفارق إلى ثلاث نقاط بعد تفوقه في الربع الثالث (28-22)، لتدخل المباراة ربعها الأخير وسط إثارة كبيرة، وفي الدقائق الـ10 الحاسمة واصل الفريق القطري صحوته، وقلب النتيجة لمصلحته بحسمه الربع الرابع (27-18)، ليؤكد تفوقه ويخطف بطاقة العبور. ويدين العربي بانتصاره إلى تألق نجميه عبدالرحمن سعد، الذي سجّل 25 نقطة، والمحترف الأميركي دي بوست برصيد 24 نقطة، فيما لم يكن تألق محترف شباب الأهلي، الأميركي ديشوندري واشنطن، الذي تصدر قائمة مسجلي المباراة بـ47 نقطة، كافياً لتجنب الخروج.