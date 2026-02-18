تهلك: الانسحابات لن تؤثر في الحضور الجماهيري لـ «تنس دبي»

انسحبت التشيكية سارة بيليك المصنفة 38 عالمياً، والأسترالية داريا كاساتكينا المصنفة 61 عالمياً من بطولة دبي للتنس للاعبات المحترفات، ضمن ثالث أيام النسخة الـ26 المقامة حالياً على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، والتي تمتد حتى 21 فبراير الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 4.08 ملايين دولار.

وأكد مدير بطولات «تنس دبي»، صلاح تهلك، لـ«الإمارات اليوم» أن انسحاب بيليك وكاساتكينا جاء بداعي الإصابات، مشيراً إلى حرص اللجنة المنظمة على سلامة اللاعبات، متمنياً لهنّ الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى المنافسات.

وأوضح أن الجدول المزدحم يرفع احتمالية التعرض للإجهاد والإصابات، لافتاً إلى أن بيليك خاضت مباريات قوية، الأسبوع الماضي، في طريقها إلى التتويج بلقب بطولة «مبادلة»، بينما تعدّ إصابات اليد والذراع مؤثرة بشكل مباشر في قدرة لاعبات التنس على مواصلة المشوار في البطولات.

وشدّد تهلك على أن الانسحابات لن تؤثر في المتابعة الجماهيرية، في ظل استمرار مشاركة عدد من النجمات المصنفات الساعيات إلى إضافة إنجاز جديد في سجل بطولة دبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيانين منفصلين، أن الإصابة كانت وراء انسحاب اللاعبتين، إذ اعتذرت بيليك عن خوض مباراتها في الدور الثاني (32) مع السويسرية بليندا بينتشيتش المصنفة 13 عالمياً، بينما أعلنت كاساتكينا انسحابها بسبب إصابة في اليد قبل مواجهتها حاملة اللقب الروسية ميرا أندرييفا المصنفة السابعة عالمياً.

ومنح انسحاب اللاعبتين بطاقتي عبور مجانية لبينتشيتش وأندرييفا إلى الدور ثمن النهائي (16) الذي ينطلق غداً، في فرصة مهمة للحفاظ على الجاهزية البدنية ومواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة.

وكانت البطولة قد شهدت قبل انطلاق القرعة بساعات، إعلان المصنفتين الأولى والثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا والبولندية إيغا شفيونتيك، انسحابهما بسبب الإصابة وضغط الروزنامة، ثم أعلنت التشيكية باربورا كريجتشيكوفا (المصنفة 53 عالمياً) انسحابها على الرغم من فوزها في ختام الدور الأول على الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا بمجموعتين دون رد (6-4 و6-4)، إثر تجدّد إصابتها في عضلة الفخذ.

لينيت تُسجل أولى المفاجآت

سجلت البولندية ماجدا لينيت، المصنفة 50 عالمياً، أولى مفاجآت النسخة الحالية، بإقصائها الروسية إيكاترينا ألكسندروفا المصنفة 12 عالمياً، من الدور الثاني (32)، بعد فوزها بمجموعتين مقابل واحدة (6-2 و4-6 و6-1)، أمس، على الملعب الفرعي رقم (1)، وضربت لينيت موعداً في الدور ثمن النهائي مع وصيفة نسخة العام الماضي، الدنماركية كلارا تاوسن المصنفة 15 عالمياً، بعدما نجحت تاوسن في إنهاء مشوار «الخاسرة المحظوظة»، الأميركية بيتون ستيرنز، بالفوز عليها بمجموعتين دون رد (6-2 و6-4).