«يونايتد» في الصدارة.. ومصفوت نجم الجولة الـ 16 في دوري «الأولى»

نجح فريق مصفوت في خطف لقب نجم الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى، بعدما حقق فوزاً مثيراً على الاتفاق بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أُقيمت، أول من أمس، وقاد الفريق «ريمونتادا» مثيرة، بعدما قلب تأخره بهدفين حتى الدقيقة 78 إلى فوز ثمين، قد يشكل نقطة تحول مهمة في مسيرته نحو نتائج إيجابية تؤمن له التقدم إلى المنطقة الدافئة، وبرزت أربعة مشاهد فنية في الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى، كما يلي:

«يونايتد» يحافظ على الصدارة

واصل فريق يونايتد صدارة الترتيب برصيد 31 نقطة، لكنه فقد نقطتين مهمتين بتعادله مع الذيد (1-1)، ليتوقف مسلسل انتصاراته عند أربع مباريات متتالية، في وقت واصل الذيد حضوره التنافسي القوي.

واقترب دبا الحصن من القمة بعدما رفع رصيده إلى 30 نقطة إثر فوزه الكبير على «مجد» (4-0)، مؤكداً تفوقه الهجومي، فيما صعد حتا إلى المركز الثالث برصيد (28 نقطة) بعد فوزه على الجزيرة الحمراء (2-1)، ليعزز حضوره في دائرة المنافسة، متساوياً مع العربي الذي حقق الفوز على العروبة بالنتيجة ذاتها (2-1).

صراع المراكز الوسطى

تراجع الفجيرة إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة لعدم خوضه مباراة هذه الجولة، وشهدت المراكز من السادس إلى الثامن تساوياً في الرصيد 25 نقطة لكل من الذيد والعروبة والإمارات، وانتهت مواجهة «غلف يونايتد» والحمرية بالتعادل (1-1)، ليرفع الفريقان رصيدهما إلى 17 نقطة.

قرار تكتيكي حاسم

شكّلت مشاركة لاعب مصفوت، فهد حديد، قبل ربع ساعة من نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق نقطة التحول الأبرز، بعدما نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر، ليمنح فريقه الفوز ويؤكد قيمة الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء.

حتا يعزز حظوظه

عزّز فوز حتا على الجزيرة الحمراء الثقة الفنية للفريق بوصفه رقماً صعباً في صراع الصعود، فيما تشير الخسارة الثالثة توالياً لفريق سيتي إلى خلل فني وذهني، خصوصاً في التنظيم الدفاعي وضعف الفاعلية الهجومية.