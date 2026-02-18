مهمة صعبة للعين أمام القادسية للعبور إلى نصف نهائي «أبطال الخليج»

يخوض فريق العين مواجهة حاسمة عندما يستضيف، في الساعة 9:30 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، نظيره القادسية الكويتي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال الخليج لكرة القدم، في صراع مباشر بين الفريقين على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويكفي «الزعيم» تحقيق الفوز أو التعادل لضمان العبور، إذ يحتل المركز الثاني برصيد تسع نقاط، خلف زاخو العراقي المتصدر بـ10 نقاط، والذي ضمن تأهله، في المقابل، يحتل القادسية المركز الثالث برصيد 9 نقاط أيضاً، ولا يملك خياراً سوى الفوز للانتقال إلى المربع الذهبي، فيما ودّع سترة البحريني المنافسة بعد أن اكتفى بنقطتين.

وتبدو مهمة «البنفسجي» صعبة، في ظل مشاركته في البطولة بفريقه الرديف، مقارنة بالقادسية الذي يخوض المنافسات بتشكيلته الأولى المدعمة بعدد من المحترفين، وقد يدفع ذلك الجهاز الفني لرديف العين، بقيادة الإيطالي ماتيو لومباردو، إلى الاستعانة بعدد إضافي من لاعبي الفريق الأول من أجل تجاوز هذا التحدي.

وكان العين قد استعان في الجولة الماضية أمام سترة البحريني بعدد محدود من بدلاء الفريق الأول، أبرزهم المهاجم محمد عوض، والمدافع كوامي أوتوي، والظهير الأيمن النمساوي أديس ياسيتش.

في المقابل، ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية أن الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف دولار من حسابه الشخصي، في حال تتويج القادسية بلقب دوري أبطال الخليج.