كورنادو: خروجنا الآسيوي مؤلم.. ونَعِد بالتصحيح

عبّر لاعب الشارقة، إيغور كورنادو، عن أسفه لخروج فريقه من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام ناساف الأوزبكي بنتيجة (1-2) في الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات، أول من أمس، ووصف توديع البطولة القارية بـ«المؤلم».

كما وصف كورنادو المباراة بأنها «صعبة جداً»، مشيراً إلى أن أداء الفريق لم يكن جيداً على الإطلاق، وقال: «لم نقدم المستوى الذي تدربنا عليه قبل اللقاء، وكنا سيئين خلال المباراة، لذلك نعتذر لجماهير الشارقة التي تستحق الأفضل، ونَعِد بالتصحيح».

وشدد على أن مشوار الفريق في البطولة القارية قد انتهى، مؤكداً ضرورة تحويل التركيز بالكامل نحو منافسات دوري المحترفين من أجل تحسين وضع الفريق في جدول الترتيب.

وقال كورنادو لـ«الإمارات اليوم»: «الأداء لم يكن جيداً بما يكفي، وكانت مباراة سيئة جداً، علينا أن نرفع رؤوسنا، ونتحمل المسؤولية، ونعمل على التحسن كثيراً، خصوصاً في الدوري».

ومثّلت الخسارة أمام ناساف المحطة الأخيرة للشارقة في البطولة، بعدما تجمّد رصيده عند ثماني نقاط، رغم حاجته إلى الفوز لرفع رصيده إلى 11 نقطة والدخول في حسابات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وخاض الشارقة ثماني مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، وخسر أربع مباريات.

وأضاف كورنادو: «كنا بحاجة إلى الفوز، بعد تسجيل هدف التعادل اكتسبنا بعض الثقة، وحاولنا حصد النقاط الثلاث، لكن حدث ما حدث، والمدرب خوسيه مورايس تحدث كثيراً عن قوة المنافس، خصوصاً في التسديد من خارج المنطقة، كانت الأرجل متعبة، وكنا نحاول الفوز، وأحياناً تستقبل هدفاً بهذه الطريقة، ربما تحسن التنظيم في الدقائق الأخيرة، لكن لايزال أمامنا الكثير من العمل».

وبسؤاله عن تقييمه لمستواه هذا الموسم، أوضح: «عندما لا يؤدي الفريق بشكل جيد، لا يمكن للاعب واحد أن يصنع المعجزات، وأنا أول من يلوم نفسه، لكن لايزال أمامنا العديد من المباريات وسنحاول التحسن بداية من الآن».