عبور آمن لكبار المصنفات في «تنس دبي».. ريباكينا في الصدارة

فرضت المصنفات الأوليات كلمتهن في الدور الثاني (32) من بطولة دبي للتنس للاعبات المحترفات، المقامة حالياً على ملاعب سوق دبي الحرة في منطقة القرهود، ضمن فئة 1000 نقطة، وبجوائز إجمالية تبلغ 4.08 ملايين دولار، والمستمرة حتى 21 فبراير الجاري، بعدما نجحن في حجز مقاعدهن بأمان في الدور ثمن النهائي.

وتقدمت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة والثالثة عالمياً، قائمة المتأهلات، عقب فوزها المستحق على الأسترالية كيمبرلي بيريل (96 عالمياً) بمجموعتين دون رد (6-1 و6-2).

وتلتقي ريباكينا في الدور ثمن النهائي الكرواتية أنتونيا روجيتش (67 عالمياً)، التي بلغت الدور ذاته بفوزها على الروسية أناستاسيا زاخاروفا (104 عالمياً).

بدورها، أكدت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الثالثة في البطولة والرابعة عالمياً، حضورها القوي، بعدما قلبت تأخرها في المجموعتين إلى فوز مستحق على الروسية آنا كالينسكايا (23 عالمياً) بنتيجة (6-4 و6-4).

وتواجه غوف في الدور الـ16 البلجيكية إليز ميرتنز، التي تخطت الأميركية إيما نافارو بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2).

كما تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة في البطولة والخامسة عالمياً، إلى ثمن النهائي بعد فوزها على الفرنسية فارvara غراشيفا (60 عالمياً) بمجموعتين دون رد (6-4 و6-0).

وضربت بيغولا موعداً مع مواطنتها الصاعدة إيما نافارو، التي تأهلت بدورها عقب فوزها على الروسية ديانا شنايدر.

من جانبها، بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة التاسعة عالمياً وبطلة دبي عامي 2017 و2018، الدور ذاته، إثر انسحاب الإسبانية باولا بادوسا بداعي الإصابة، بعدما كانت سفيتولينا متقدمة في المجموعة الأولى (6-4).

وتلتقي سفيتولينا في الدور المقبل السويسرية بليندا بينتشيتش، بطلة نسخة 2019، التي تأهلت بدورها إثر انسحاب التشيكية سارة بيليك.

وبالسيناريو ذاته، تأهلت الرومانية جاكلين كريستيان (39 عالمياً) إلى الدور ثمن النهائي بعد انسحاب الألمانية إيلا سيدل، عقب تقدم كريستيان في المجموعة الأولى (6-1).