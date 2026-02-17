الفلبينية إيلا تفجر أكبر مفاجآت «تنس دبي» للاعبات المحترفات

فجرت الموهبة الفلبينية أيلا ألكسندرا أكبر مفاجآت بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، بتأهلها التاريخي إلى ثمن النهائي، عقب نجاحها اليوم، في أقصاء الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة الثامنة عالمياً وبطل دبي لنسخة العام 2024، بتغلبها بواقع مجموعتين دون رد (6-1 و7-6)، في مباراة جمعتهما على استاد «سوق دبي الحرة» في ختام الدور الـ 32 في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 26، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، والبالغ جوائزها 4.08 مليون دولار.

وتعد إيلا البالغة من العمر 20 عاماً، أولى لاعبات التنس الفلبينيات اللواتي يسجلن حضورهن تاريخياً في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، ليحظى لقائها أمام باوليني بمتابعة غفيرة من الجالية الفلبينية المتواجدة على أرض الدولة.

وتلتقي إيلا في ثمن النهائي يوم غدٍ، الرومانية سورانا سيرستيا التي نجحت بدورها في التأهل على حساب التشيكية ليندا نوسكوفا.