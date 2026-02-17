الوصل يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2

تأهل الوصل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 عقب فوزه على الزوراء العراقي بأربعة أهداف مقابل هدفين، اليوم الثلاثاء، في إياب دور الـ 16 على استاد الوصل في زعبيل، بعدما قدم «الإمبراطور» مباراة تاريخية حول خلالها تأخره بهدفين إلى انتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى الزوراء الشوط الأول متقدماً بهدف أحرزه إبراهيم توميوا في الدقيقة 21، أما الشوط الثاني شهد بداية قوية من الوصل بعدما أحرز البديل بالاسيوس هدف التعادل (46)، قبل أن يسجل الزوراء هدفاً مباغتاً من هجمة مرتدة أنهاها إبراهيم توميوا في المرمى (65)، وارتفعت الإثارة بإحراز ميغيل بورخا الهدف الثاني للوصل (76)، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع أحرز أدريلسون الهدف الثالث، وحسم اللاعب نفسه اللقاء في الشوط الإضافي الثاني بإحرازه الهدف الرابع (110) ليتأهل «الفهود» إلى دور الثمانية.