البلجيكي ريمكو إيفينيبول يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الإمارات 2026

فاز الدراج البلجيكي ريمكو إيفينيبول نجم فريق ريد بُل بورا هانزغروهي الألماني بمرحلة (برايتلينج) الثانية في طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط ويقام في نسخته الثامنة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مجموعة موانئ أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

وجاء ريمكو في صدارة المرحلة الثانية لسباق ضد الساعة الفردي بعدما انطلق عبر المسار المسطح الذي يبلغ طوله 12.2 كم في جزيرة الحديريات، بمعدل سرعة بلغ 56.092 كم / ساعة، وسجل أسرع زمن قدره 13 دقيقة و3 ثواني عند خط النهاية، وتغلب على البريطاني جوشوا تارلينغ نجم فريق اينيوس جرانديرس الذي جاء ثانياً بفارق 6 ثوانٍ، والفرنسي ريمي كافاجنا نجم فريق جروباما اف دي جيه يونايتد الفرنسي الذي حل ثالثاً بفارق 12 ثانية.

وكان بطل المرحلة الأولى، المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس آر جي آخر من دخل سباق ضد الساعة الفردي، لكنه لم يتمكن من الوصول للسرعة اللازمة لتسجيل أسرع زمن، لينهي السباق في المركز الـ 25، متأخراً بفارق 42 ثانية تقريباً عن ريمكو ليخسر القميص الأحمر لصالح الأخير.

قمصان الطواف

وبفوز ريمكو بالمرحلة الثانية، اعتلى الدراج البلجيكي صدارة الترتيب العام للطواف، وحصل على القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي بإجمالي زمن قدره ساعتان و43 دقيقة و59 ثانية، أما القميص الأخضر برعاية مبادلة فأصبح من نصيب ريمكو أيضاً، فيما ذهب القميص الأبيض برعاية برجيل القابضة لأفضل دراج شاب فأصبح من نصيب جوشوا تارلينغ، أما القميص الأسود، برعاية الدار، ففاز به الإيطالي جوناثان ميلان نجم فريق ليدل تريك الألماني.

تتويج الفائزين

توّج الفائزين بالمرحلة الثانية، الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعادة أحمد فاضل المحيربي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، وسعادة الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وعمران خوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، عبد الله الهاملي الرئيس التنفيذي لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي، وناصر يوسف الزعابي، مدير تنفيذي قطاع الشؤون الإستراتيجية في مجلس أبوظبي الرياضي، وخالد الراشدي، مستشار أول في مبادلة، ومهدي زوالي مدير الشراكات في الدار العقارية، وجيمي ديين، المدير التنفيذي للرياضة في مدن، وعيد عدوان المدير العام لشركة برايتلينج الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، وفايز الكثيري مستشار في مجلس أبوظبي الرياضي.

تصريحات الفائز بالمرحلة

وقال الفائز بالمرحلة ومرتدي القميص الأحمر الجديد ريمكو إيفينيبول: "هذا أسرع سباق ضد الساعة الفردي في مسيرتي! كان المسار مسطحاً إلى حد كبير، مما جعله مثالياً لتحقيق سرعة عالية. أنا سعيد جداً بما حققته اليوم. كنت أسعى لتحقيق أول فوز فردي لي في طواف الإمارات، خاصة بعد فوزنا بسباق الفرق ضد الساعة في عام 2023، وحصولي على المركز الثاني مرتين في مراحل جبلية، لذلك فإن هذا الفوز يمنحني شعوراً رائعاً اليوم".

وأضاف قائلاً: "إسحاق ديل تورو قدم كل ما لديه. كنا نعلم أن الانطلاق مبكراً سيكون أفضل، وقد فاز هو بالأمس وفزت أنا اليوم، لذلك كل منا يمتلك فوزاً بمرحلة الآن. ومن هذه اللحظة، ستكون المنافسة على الترتيب العام مفتوحة. ومع وجود تسلق صعب قادم، من الأفضل الدفاع عن الصدارة بدلًا من الاضطرار للهجوم. إنه وضع مثالي بالنسبة لنا، والآن علينا الدفاع عن الصدارة حتى يوم الأحد القادم".

اهتمام أعلامي دولي واسع

حظي طواف الإمارات 2026 باهتمام إعلامي دولي واسع، حيث كشف تقرير المتابعة الإعلامية للمرحلة الأولى التي أقيمت أمس في منطقة الظفرة أن أكثر من 850 مقالاً نُشر في 46 دولة مختلفة عقب اليوم الافتتاحي للسباق، ما يعكس المكانة العالمية المتنامية للطواف. وتصدرت المكسيك قائمة الدول الأكثر نشراً للأخبار، تلتها بلجيكا وهولندا وألمانيا، فيما خصصت أبرز وسائل الإعلام العالمية مثل ذا جارديان وسايكلينج نيوز وفيلون نيوز ووكالة الأنباء الفرنسية تغطيات موسعة للحدث ونتائج المرحلة الأولى. كما حظي فوز المتسابق المكسيكي إسحاق ديل تورو نجم فريق الإمارات اكس ار جي باهتمام خاص في وسائل الإعلام الدولية، خاصة في بلاده، في حين أبرزت وسائل إعلام أوروبية وعالمية أهمية السباق ومستوى المنافسة، مما يؤكد مكانة طواف الإمارات كأحد أبرز السباقات العالمية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات.

مرحلة جبلية

وستكون المرحلة الثالثة التي تقام غداً الأربعاء الموافق 18 فبراير، واحدة من أهم وأطول مراحل الطواف، وتمثل أولى مرحلتين جبليتين، وهي مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، لمسافة إجمالية تبلغ 183 كم، وتنطلق من أم القيوين، مروراً بالعديد من معالم الإمارة، ثم الاتجاه مباشرة للجزء الأخير والأصعب بتسلق قمة جبل مروح في رأس الخيمة، ويبلغ طول الصعود النهائي حوالي 15 كم، الجزء الأول بمعدل صعود 7% حتى القمة الأولى، ثم صعود متوسط يبلغ 12%، ثم صعود نهائي يصل إلى 17%.