فريق دبي تحت 12 عاماً يحصد وصافة بطولة القارات الدولية

في إطار حرص مجلس دبي الرياضي على رعاية اللاعبين الموهوبين في أندية إمارة دبي، تبنّى المجلس فكرة تشكيل فريق يضم نخبة من اللاعبين الموهوبين تحت 12 سنة، لتمثيل أندية الإمارة والمشاركة في بطولة القارات الدولية تحت 13 سنة لكرة القدم، والتي أُقيمت خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير في نسختها التاسعة، بإشراف مجلس دبي الرياضي.

وشهدت البطولة مشاركة نخبة من أفضل الأندية على مستوى العالم، من بينها ريال مدريد، بايرن ميونخ، تشلسي، أياكس، سيلتا فيغو، وفلامينغو، إلى جانب أندية محلية وأكاديميات خاصة.

ورغم أن فريق موهوبي أندية إمارة دبي تحت 12 سنة كان الأصغر سنًا بين جميع الفرق المشاركة بفارق عام كامل، وفي أول مشاركة له في هذه النسخة، فقد تمكن من تحقيق إنجاز مميز بحصوله على مركز الوصيف في كأس البرونز، وهو ما يُعد إنجازًا يُحسب لمجلس دبي الرياضي ويعكس اهتمامه الكبير بصقل المواهب ورعايتها وفق أفضل المعايير.

ويؤكد المجلس استمرار برنامج رعاية هذا الفريق خلال السنوات المقبلة، حفاظًا على مكتسبات هذه المشاركة الدولية وتعزيزًا لمسيرة تطوير المواهب الكروية في الإمارة.