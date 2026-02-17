ذهبية وبرونزية للاعبي الشارقة في ختام الدوري العالمي لشباب الكاراتيه

حقق لاعبا نادي الشارقة الرياضي، محمد العتيبي، ومحمد وليد، ذهبية، وبرونزية، في بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، في نسختها الرابعة، التي اسدل الستار عنها أمس، في الفجيرة، وشارك فيها 3000 رياضي من 93 دولة حول العالم.

وحصل محمد العتيبي على ذهبية منافسات "الكوميتيه" لوزن تحت 40 كيلوغرام، فيما نال محمد وليد برونزية فئة الناشئين ضمن منافسات "الكوميتيه" لوزن 45 كيلوغرام.