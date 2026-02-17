مورايس: الشارقة لم يكن في أفضل أيامه.. وودّع «آسيا»

ودّع الشارقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته أمام ضيفه ناساف الأوزبكي، متذيل الترتيب، بهدفين مقابل هدف، أمس، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات.

وتجمّد رصيد الشارقة عند ثماني نقاط، فيما رفع ناساف رصيده إلى أربع نقاط.

وقال مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: إن «الفريق الأوزبكي استغل بعض المشكلات التي عاناها (الملك)، خصوصاً في الشوط الأول الذي استقبلت خلاله شباك الشارقة هدف التقدم للمنافس».

وأشار إلى أن «الشارقة ظهر بصورة أفضل في الشوط الثاني، وصنع العديد من الفرص، وتمكن من تعديل النتيجة، لكنه واجه أيضاً بعض المشكلات التي مكنت ناساف من تسجيل الهدف الثاني في الوقت الحاسم»، مشيراً إلى أنه «كان من الصعب العودة إلى أجواء المباراة بعد ذلك».

وشدد مورايس على أن الشارقة لم يكن في أفضل أيامه، وأن عليه معالجة بعض الأمور خلال الفترة المقبلة.

وقال مدرب الشارقة خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الفريق بدأ المباراة بشكل بطيء جداً، ومن الصعب تقبل بعض الأمور في مثل هذه المباريات، ونحن الآن خارج البطولة الآسيوية».

وهنّأ مورايس الفريق الأوزبكي على الفوز، منتقداً في الوقت ذاته بعض الأخطاء التي تسببت في الخسارة ووداع البطولة.

وأكّد مدرب الشارقة أهمية التركيز في المرحلة المقبلة على بطولة الدوري المحلي، والعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بصورة أقوى.