منصور بن محمد: هوية المؤسسات الوطنية تحمل أبعاداً عميقة تتخطى الشعارات والكلمات

ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة، أمس، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الجمعية العمومية لمسمى اللجنة الأولمبية الجديد ليصبح «اللجنة الأولمبية الإماراتية».

وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن «هوية المؤسسات الوطنية تحمل أبعاداً عميقة، تتخطى بمفهومها ورسالتها الشعارات والكلمات، لترسخ معانيَ جديدة وقِيَماً نبيلة مستمدة من عراقة دولة الإمارات وأصالة شعبها، لتتماشى بتناغم وانسجام مع أسس ومفاهيم الحركة الأولمبية القائمة على التميز والاحترام والصداقة».

وأشار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن «مسيرة اللجنة الأولمبية الإماراتية تتضمن مشاهد تدعو للفخر والاعتزاز، بداية من التأسيس في 19 من ديسمبر عام 1979، والانضمام في العام التالي لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، مروراً بتسجيل أول حضور للدولة في المحافل الأولمبية عام 1984 بأولمبياد لوس أنجلوس، وصولاً إلى الصعود على منصات التتويج، ورفع علم الوطن في المحافل الخارجية للمرة الأولى عام 1992 في دورة الألعاب العربية في سورية، ثم تحقيق الميدالية القارية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994 في هيروشيما، لتأتي اللحظة التاريخية بتسجيل أول ميدالية أولمبية للإمارات عام 2004 عن طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم، لتتوالى من بعدها الإنجازات على الصعد كافة».

حضر الاجتماع وزير الرياضة نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، والأمين العام للجنة، فارس المطوع، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وعدد من وسائل الإعلام.

وكرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية، وفد الإمارات الرياضي الذي نجح في حصد 31 ميدالية في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب في البحرين، محققاً مجموعة من الأرقام القياسية المتقدمة والأزمنة المميزة، إلى جانب تكريم الوفد المشارك في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في السعودية، حيث فاز وفد الإمارات بـ27 ميدالية، مسجلاً أفضل نتيجة، مقارنة بالنسخ الخمس الماضية من الحدث.

والتقى سموه، على هامش الاجتماع، كذلك، بمجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، برئاسة جمال حامد المري، حيث اطلع سموه على أبرز البرامج والخدمات التي يقدّمها المركز في سبيل إرساء قواعد النزاهة والشفافية في النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف منظومة العمل الرياضي، والتي يختص المركز دون غيره بالنظر والفصل فيها وتسويتها، بما يحقق مبدأ المساواة بين الجميع، ويُسهم في توفير بيئة رياضية تنافسية متميزة.

النظام الانتخابي والطعون

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية النظام الانتخابي الموحّد، ونظام الطعون الانتخابية الموحد للاتحادات الرياضية، وذلك من خلال إقرار تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، ولجنة الطعون الانتخابية المختصتين بالإشراف على العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية، وفقاً لأحكام النظامين المشار إليهما.

وتلتزم اللجنة الأولمبية الإماراتية، خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ هذا الاعتماد، بمخاطبة الاتحادات الرياضية لإلزامها بدعوة جمعياتها العمومية للانعقاد، بغرض إدراج واعتماد أحكام النظام الانتخابي الموحد، ونظام الطعون الانتخابية الموحد ضمن أنظمتها الأساسية.

كما تلتزم الاتحادات الرياضية كافة بدعوة جمعياتها العمومية خلال المدة ذاتها المشار إليها، لاستكمال إجراءات الإقرار والمواءمة القانونية، وإدراج النظامين ضمن أنظمتها الأساسية، وذلك بما يضمن توحيد الإجراءات الانتخابية، وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

الوثيقة الاستراتيجية

تتضمن الوثيقة الاستراتيجية للجنة مجموعة من الغايات، منها تطوير الحوكمة والإدارة الرياضية، وتعزيز الريادة الرياضية، وتمكين الرياضيين، وتمكين المجتمع والثقافة الأولمبية، من خلال رؤية مفادها «تحقيق الريادة الأولمبية وتمكين الرياضيين، وتعزيز القوة التنافسية، وإلهام المجتمع ورفع مستوى رفاهيته».

قرارات الجمعية العمومية

■ اعتماد مسمى اللجنة الجديد ليصبح «اللجنة الأولمبية الإماراتية».

■ الإعلان عن الوثيقة الاستراتيجية للجنة الأولمبية الإماراتية.

■ اعتماد النظام الانتخابي ونظام الطعون الانتخابية للجنة، وتخصيص 3 مقاعد من العنصر النسائي في مجلس إدارتها.

■ ضرورة التزام الاتحادات وأعضاء الجمعية العمومية بتعميم لائحة القيم والأخلاق.

■ ضرورة التزام الاتحادات المندرجة تحت مظلة اللجنة بالكود الطبي الصادر عن لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الإماراتية.

■ اعتماد انضمام اتحاد الملاكمة لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية.

■ اعتماد انضمام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، واتحاد مؤسسات التعليم العالي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية.

■ اعتماد تغيير مسمى «اتحاد الإمارات للسباحة» إلى «اتحاد الإمارات للرياضات المائية».

■ اعتماد تغيير مسمى «اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر» إلى «اتحاد الإمارات لألعاب البليارد».

■ إطلاق جائزة أفضل اتحاد رياضي عضو في اللجنة الأولمبية الإماراتية عن الدورة الأولمبية 2024-2028.