الوحدة يخسر في ختام مرحلة الدوري من "النخبة"

خسر الوحدة مباراته الختامية في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال آسيا، بهزيمته أمام الهلال بهدفين مقابل هدف، على استاد المملكة أرينا، ليتوقف رصيد "العنابي" عند 14 نقطة في المركز الرابع، بينما رفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول.

وأصبح الوحدة مهدداً بخسارة المركز الرابع حيث سيلعب الاتحاد السعودي مع السد القطري والغرافة مع تراكتور الثلاثاء، إذ أنه وفقاً لنتيجتي المباراتين، سيتحدد هوية الفريق الذي سيلعب معه في دور الـ 16.

ولعب الوحدة مباراة قوية في الشوط الأول، وحرمه الحكم بغرابة من خوض اللقاء بأفضلية مبكرة على الهلال، بعدما تغاضى عن طرد المدافع الإسباني بابلو ماري الذي اعتدى على عمر خريبين بالضرب بـ "الكوع" في الدقيقة الثامنة، ولكن الحكم الصيني ما نينغ اكتفى بإنذار لاعب الهلال.

وأحرز صاحب الأرض الهدف الأول عن طريق الأورغوياني داروين نونيز بعدما لعب روبن نيفيز ركلة حرة مباشرة وقابلها نونيز برأسه في المرمى (18)، بينما رد الوحدة بإحراز هدف التعادل من ركلة ركنية لعبها عمر خريبين وحولها براهيما ديارا برأسه بمهارة في المرمى (32).

وفي الشوط الثاني أهدر الوحدة أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني، أبرزها من هجمة منظمة وصلت إلى براهيما ديارا الذي سدد كرة قوية تصدى لها حارس الهلال، بينما أحرز نونيز الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 77 لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض.