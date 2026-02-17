إيلا: جمهور «تنس دبي» رائع.. وأستمتع بكل لحظة في البطولة

أعربت المصنفة 40 عالمياً، الفلبينية إيلا ألكسندر، عن سعادتها بالمؤازرة الجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها مع ظهورها الأول في بطولة «تنس دبي»، ونجحت خلالها في إدخال البهجة لأنصارها من الجالية الفلبينية التي ملأت مدرجات البطولة، المقامة حالياً، في نسختها الـ26، على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، والبالغ مجموع جوائزها 4.08 ملايين دولار.

ونجحت إيلا (20 عاماً)، وسط مؤازرة غفيرة من جمهور الجالية الفلبينية في دبي، في بلوغ الدور الثاني لـ«تنس دبي»، بتغلبها، أول من أمس، على الأميركية هايلي باتيست المصنفة 39 عالمياً، التي اضطرت إلى الانسحاب من المجموعة الثانية بداعي الإصابة، بعدما أنهت اللاعبة الفلبينية المجموعة الأولى متقدمة (6-4).

وضربت إيلا موعداً، اليوم، مع الإيطالية جاسمين باوليني، المصنفة الثامنة عالمياً، في مباراة تُعد اختباراً حقيقياً للنجمة الفلبينية التي تعد إحدى أبرز اللاعبات الصاعدات في تنس المحترفات خلال السنوات الأخيرة، بعدما قفزت من التصنيف 158 بنهاية عام 2024 إلى المركز الـ50 عالمياً بنهاية العام نفسه، وتحتل حالياً المركز 40 على العالم.

وقالت إيلا في تصريحات صحافية: «سعيدة للغاية بالتأهل إلى الدور الثاني، إذ تعد هذه البطولات تجارب رائعة بالنسبة لي، خصوصاً اللعب أمام هذا الجمهور الرائع في دبي، وسأبذل قصارى جهدي للاستمتاع بكل لحظة أقضيها على أرض الملعب».

وأوضحت: «الدعم الذي حظيت به جعلني أشعر كأنني في بيتي، وأعتقد أن هذا الشعور متبادل لدى الكثير من أفراد الجالية الفلبينية الموجودين هنا، أعلم أن هناك جالية كبيرة منهم في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والإمارات على وجه التحديد، والتشجيع الذي رافق كل كرة في مباراتي الأولى هنا جعل الأمر مميزاً للغاية بالنسبة لي»، وتأتي مشاركة إيلا في «تنس دبي» بعد أداء لافت للاعبة الفلبينية في بطولة «مبادلة» في أبوظبي، أظهرت خلاله مستوى قوياً، خاصة في مباراة الدور ربع النهائي التي نجحت فيها في قلب تأخرها أمام ألكسندرا ساسنوفيتش في المجموعة الحاسمة من (0-4) إلى انتصار بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة (2-6 و6-4 و7-5).

الدنماركية تاوسن على موعد مع «الخاسرة المحظوظة»

ضربت وصيفة «تنس دبي» للعام الماضي، والمصنفة الـ12 في البطولة، الدنماركية كلارا تاوسن، موعداً اليوم، في افتتاح الدور الثاني، مع الأميركية بيتون ستيرنز، الحاصلة على بطاقة «الخاسرة المحظوظة»، وذلك بعد فوز تاوسن، أمس، على الأميركية صوفيا كينين، المصنفة 30 عالمياً، بمجموعتين دون رد (7-6 و6-2).

واستفادت بيتون من نظام بطولات رابطة المحترفات، الذي يمنح اللاعبات اللاتي قدمن نتائج جيدة في الأدوار التأهيلية فرصة دخول الدور الرئيس في حال انسحاب إحدى اللاعبات، إذ حصلت الأميركية على بطاقة «الخاسرة المحظوظة» بعد انسحاب إحدى المشاركات من «تنس دبي 2026»، لتؤكد، أول من أمس، أحقيتها بالفرصة، بفوزها على البولندية ماغدلينا فريش المصنفة 59 عالمياً بمجموعتين دون رد (6-4 و6-2).

«بطلة 2019» بنشيتش تتخطى الدور الأول بصعوبة

تخطّت بطلة نسخة عام 2019، السويسرية بليندا بنشيتش، المصنفة 13 عالمياً، الدور الأول بصعوبة، بعد فوزها أمس على الإسبانية جيسيكا مانييرو المصنفة 48 عالمياً، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في المباراة التي جمعتهما على الاستاد الرئيس في ختام منافسات الدور الأول.

وتأخرت بليندا في المجموعة الأولى (2-6)، قبل أن تستعيد اتزانها وتحسم المجموعة الثانية (6-1)، وتواصل تفوقها في المجموعة الثالثة والفاصلة التي أنهتها بنتيجة (6-2).

وضربت بليندا موعداً، اليوم، في الدور الـ32 مع التشيكية الشابة سارة بيليك، المصنفة 38 عالمياً، والمتوجة الأسبوع الماضي بلقب بطولة «مبادلة»، وذلك عقب فوز الأخيرة، أول من أمس، على التركية زينب سونميز بمجموعتين دون رد (6-2 و6-2).

يُذكر أن كلتا اللاعبتين، بيليك وسونميز، شاركتا في دبي عبر بطاقة دعوة من اللجنة المنظمة المخصصة للمواهب الشابة على الساحة العالمية.