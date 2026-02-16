بطلة نسخة 2022.. أوستابينكو تودع "تنس دبي" من الدور الأول

ودّعت المصنفة 11 عالمياً وبطلة نسخة 2022 من بطولة دبي للتنس اللاتفية أيلينا أوستابينكو، من الدور الأول لنسخة 2026، عقب تلقيها لخسارة مفاجأة أمام الروسية أنا كالينسكايا المصنفة 23 على العالم، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة، في مباراة جمعتهما اليوم الأثنين على الاستاد الفرعي رقم "1"، في البطولة المقامة حالياً على ملاعب "سوق دبي الحرة" بمنطقة القرهود، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز تصل إلى 4.08 مليون دولار، ويسدل الستار عنها في 21 فبراير الجاري.

واستطاعت أوستابينكو انهاء المجموعة الأولى لصالحها بواقع (6-2)، إلا أن سرعان ما تمكنت منافستها كالينسكايا من معادلة النتيجة وحسم المجموعة الثانية بواقع (6-1)، وفرض مجموعة ثالثة فاصلة، واصلت خلالها اللاعبة الروسية صحوتها وحسمت نتيجتها بواقع (6-4) والفوز بالمباراة.

وضربت الروسية كالينسكايا يوم غدٍ موعداً مع المصنفة الرابعة عالمياً الأميركية كوكو غوف في افتتاح منافسات الدور الثاني للبطولة.