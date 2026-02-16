سبعة أهداف في قمة نارية.. شباب الأهلي يخسر ويتأهل

خسر شباب الأهلي أمام الأهلي السعودي بنتيجة 4-3 في الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة مثيرة شهدت سبعة أهداف، لكن «فرسان دبي» نجحوا في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 رغم الهزيمة.

بهذا الفوز، رفع الأهلي السعودي رصيده إلى 17 نقطة محافظاً على وصافة المجموعة الثانية خلف الهلال المتصدر بـ19 نقطة، أما شباب الأهلي، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز السادس، لكنه ضمن التأهل إلى الدور الثاني مستفيداً من خسارة الشارقة أمام ناساف، لينجو من الخروج رغم الخسارة الثالثة في دور المجموعات.

الشوط الأول كان صعباً وكارثياً على شباب الأهلي، بعدما استقبل ثلاثة أهداف نتيجة أخطاء دفاعية واضحة، كان أبرزها الهدف الثاني الذي جاء بعد خطأ لحمد المقبالي، حين فشل في التعامل مع الكرة لتتسلل من تحت قدمه إلى الشباك. واستغل الأهلي السعودي الهفوات ليضيف الهدف الرابع، لينهي النصف الأول متقدماً بأريحية.

سجل أهداف الأهلي السعودي كل من فراس البريكان، وبوجدان بلانيتش (هدف عكسي)، وإنزو ميلوت، وصالح أبو الشامات من ركلة جزاء، في شوط أول شهد تفوقاً هجومياً لأصحاب الأرض.

في المقابل، انتفض شباب الأهلي في الشوط الثاني ونجح في تقليص الفارق عبر البرازيلي برينو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 66 و78، قبل أن يضيف محمد جمعة الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع، ليشعل الدقائق الأخيرة، إلا أن العودة لم تكتمل.

وينتظر «فرسان دبي» الترتيب النهائي للمجموعة، مع احتمالية مواجهة أحد فرق الصدارة في الدور المقبل، في اختبار جديد لطموحهم القاري.