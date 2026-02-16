على أرضه وبين جمهوره.. الشارقة يودّع دوري أبطال آسيا "النخبة"

ودّع الشارقة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارته أمام ناساف الأوزبكي، متذيل الترتيب، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على استاد الشارقة، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات. وتجمد رصيد الشارقة عند 8 نقاط، فيما رفع ناساف رصيده إلى أربع نقاط.

ودفع الشارقة، الذي بدا تائهاً في الملعب، ثمن الأخطاء القاتلة التي ارتكبها خلال المباراة، وتسببت في هذه الهزيمة أمام أحد أضعف فرق المجموعة.

ورغم أن الشارقة خاض المباراة بكامل نجومه الأساسيين، فإنه لم يقدم المستوى الفني المقنع، وعانى كثيراً، خاصة في الشوط الأول الذي ظهر خلاله مرتبكاً في الخط الخلفي، إلى جانب تباعد خطوطه وانعدام الانسجام بين لاعبيه.

وكان الفريق الأوزبكي الأفضل والأكثر سيطرة على مجريات اللعب خلال الجزء الأول من الشوط الأول، وهدد مرمى الحارس عادل الحوسني بأكثر من محاولة، قبل أن يترجم أفضليته بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30، من كرة عرضية ارتقى لها برأسه اللاعب بوبير عبد الخالقوف، لتلامس يد مدافع الشارقة خالد الظنحاني وتسكن الشباك.

وكان حكم اللقاء قد ألغى هدفاً للفريق الأوزبكي في الدقيقة 27 بداعي وجود مخالفة.

وتمكن الشارقة من تعديل النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق كايو لوكاس من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد استعانته بتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار).

لكن فرحة الشرقاوية لم تدم طويلاً، إذ تمكن ناساف من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 87 عن طريق اللاعب دياربيك، ليحسم المباراة لصالحه.

وحاول الشارقة في بداية الشوط الثاني العودة إلى أجواء المباراة وتعديل النتيجة، إلا أن محاولاته افتقدت إلى الجدية والتركيز واللمسة الأخيرة.

وأهدر لوان بيريرا فرصة هدف محقق في الدقيقة 69 من تسديدة مقصية قوية.

وسعى مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس إلى إنقاذ الموقف، ودفع بورقة عثمان كامارا، ليتمكن الفريق من تعديل النتيجة عبر ركلة الجزاء، غير أن ناساف سجل هدف الفوز في الوقت القاتل، لتتبدد آمال الشارقة في العودة إلى المباراة.