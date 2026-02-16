منصور بن محمد: هوية المؤسسات الوطنية تحمل أبعاداً عميقة تتخطى بمفهومها ورسالتها الشعارات والكلمات

ترأّس سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة، اليوم (الإثنين)، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد الجمعية العمومية لمسمى اللجنة الأولمبية الجديد ليصبح "اللجنة الأولمبية الإماراتية".

وأكد سموّه خلال الاجتماع أن هوية المؤسسات الوطنية تحمل أبعاداً عميقة، تتخطى بمفهومها ورسالتها الشعارات والكلمات، لترسخ معانٍ جديدة وقيماً نبيلة مستمدة من عراقة دولة الإمارات وأصالة شعبها، لتتماشى بتناغم وانسجام مع أسس ومفاهيم الحركة الأولمبية القائمة على التميز والاحترام والصداقة.

وأشار سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مسيرة اللجنة الأولمبية الإماراتية تتضمن مشاهد تدعو للفخر والاعتزاز بداية من التأسيس في الـ19 من ديسمبر لعام 1979، والانضمام في العام التالي لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، مروراً بتسجيل أول حضور للدولة في المحافل الأولمبية عام 1984 بأولمبياد لوس أنجلوس، وصولاً إلى الصعود على منصات التتويج ورفع علم الوطن في المحافل الخارجية للمرة الأولى عام 1992 بدورة الألعاب العربية في سوريا، ثم تحقيق الميدالية القارية الأولى في دورة الألعاب الآسيوية عام 1994 في هيروشيما، لتأتي اللحظة التاريخية بتسجيل أول ميدالية أولمبية للإمارات عام 2004 عن طريق الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم لتتوالى من بعدها الإنجازات على الأصعدة كافة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية؛ وسعادة فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة؛ إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وعدد من وسائل الإعلام.

الوثيقة الاستراتيجية

وخلال الاجتماع، اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية، المسمى الجديد للجنة كما تم الإعلان عن الوثيقة الاستراتيجية للجنة التي تتضمن مجموعة من الغايات منها تطوير الحوكمة والإدارة الرياضية، تعزيز الريادة الرياضية، تمكين الرياضيين، وتمكين المجتمع والثقافة الأولمبية من خلال رؤية مفادها " تحقيق الريادة الأولمبية وتمكين الرياضيين، وتعزيز القوة التنافسية، وإلهام المجتمع ورفع مستوى رفاهيته"

كذلك، تم اعتماد تخصيص (3) مقاعد من العنصر النسائي في مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية، واعتماد تعديل نص المادة (5) والمادة (40) فقرة (ب) وفقرة (ج) من النظام الأساسي للجنة الأولمبية الإماراتية.

كما اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية النظام الانتخابي الموحَّد ونظام الطعون الانتخابية الموحد للاتحادات الرياضية، وذلك من خلال إقرار تشكيل كلٍّ من لجنة الانتخابات المركزية ولجنة الطعون الانتخابية المختصتين بالإشراف على العملية الانتخابية للاتحادات الرياضية وفقاً لأحكام النظامين المشار إليهما.

وتلتزم اللجنة الأولمبية الإماراتية، خلال مدة لا تتجاوز تسعين (90) يوماً من تاريخ هذا الاعتماد، بمخاطبة الاتحادات الرياضية لإلزامها بدعوة جمعياتها العمومية للانعقاد، بغرض إدراج واعتماد أحكام النظام الانتخابي الموحد ونظام الطعون الانتخابية الموحد ضمن أنظمتها الأساسية. كما تلتزم الاتحادات الرياضية كافة بدعوة جمعياتها العمومية خلال ذات المدة المُشار إليها، لاستكمال إجراءات الإقرار والمواءمة القانونية، وإدراج النظامين ضمن أنظمتها الأساسية، وذلك بما يضمن توحيد الإجراءات الانتخابية وتحقيق مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

إلى ذلك، شهد الاجتماع اعتماد انضمام اتحاد الإمارات للملاكمة لعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية بعد استيفاء الشروط، واعتماد كذلك انضمام كل من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، واتحاد مؤسسات التعليم العالي، واتحاد الإمارات للرياضة للجميع للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية.

وتم خلال الاجتماع اعتماد التقرير الفني والإداري للجنة الأولمبية الوطنية لعام 2025، واستعراض مشاركة الدولة في الدورات الرياضية وهي دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب – البحرين 2025، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة – الرياض 2025، إلى جانب اعتماد خطة النشاط الأولمبي للجنة الأولمبية الوطنية للعام 2026.

واعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية تغيير مسمى "اتحاد الإمارات للسباحة" إلى "اتحاد الإمارات للرياضات المائية"، وتغيير مسمى "اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر" إلى "اتحاد الإمارات لألعاب البليارد".

وأكد الاجتماع على ضرورة التزام كافة الاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية الإماراتية بتعميم لائحة القيم والأخلاق ومدونة السلوك على كافة الأندية الأعضاء لديها وما في حكمهم، كما تم التأكيد على ضرورة التزام الاتحادات الرياضية بتوقيع إقرار العِلم بأحكام مدونة السلوك كشرط أساسي للمشاركة في أي من الدورات التي تندرج تحت مظلة اللجنة، إضافة إلى ضرورة التزام الاتحادات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة كذلك بالكود الطبي الصادر من لجنة الطب الرياضي في اللجنة الأولمبية الإماراتية قبل المشاركة في هذه الدورات.

جائزة أفضل اتحاد

وضمن أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية، تم إطلاق جائزة أفضل اتحاد رياضي عضو في اللجنة الأولمبية الإماراتية عن الدورة الأولمبية 2024 – 2028، كما تم الاطلاع على النظام الموحّد لتأسيس الاتحادات الرياضية الخليجية، الوارد من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومستجدات مؤتمر القانون والإدارة الرياضية، ومتطلبات اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إضافة بعض الجوانب التنظيمية التي تتعلق باللجنة الأولمبية الإماراتية وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي. أيضاً، تم اعتماد التقرير الإداري والمالي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي لعام 2025، واعتماد الحساب الختامي وتقرير مدقق الحسابات للسنة المالية ذاتها.

تكريم

وعلى هامش أعمال اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية، كرّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وفد دولة الإمارات الرياضي الذي نجح في حصد 31 ميدالية في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، محققين مجموعة من الأرقام القياسية المتقدمة والأزمنة المميزة، إلى جانب تكريم الوفد المشارك في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في المملكة العربية السعودية، حيث فاز وفد الإمارات بـ 27 ميدالية، مسجلاً أفضل نتيجة مقارنة بالنسخ الخمس الماضية من الحدث.

والتقى سموّه على هامش الاجتماع كذلك بمجلس إدارة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي برئاسة سعادة جمال حامد المري، حيث اطّلع سموّه على أبرز البرامج والخدمات التي يقدمها المركز في سبيل إرساء قواعد النزاهة والشفافية في النزاعات التي قد تنشأ بين أطراف منظومة العمل الرياضي، والتي يختص المركز دون غيره بالنظر والفصل فيها وتسويتها، بما يحقق مبدأ المساواة بين الجميع ويسهم في توفير بيئة رياضية تنافسية متميزة.