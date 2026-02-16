النسخة الـ6 من الدورة الرياضية لحكومة عجمان تنطلق أول رمضان

استكملت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان جاهزيتها لانطلاق النسخة السادسة من الحدث الرياضي، والمقررة مع أول أيام شهر رمضان المبارك، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسّع عقدته اللجنة برئاسة أحمد الرئيسي، وبحضور مدير البطولات والبرامج عبدالعزيز عبدالله، إلى جانب مشرفي البطولات وكافة اللجان العاملة.

وقالت اللجنة في بيان صحافي: "إن الاجتماع استعرض الجاهزية التنظيمية والفنية، وناقش الخطط التشغيلية الخاصة بالبطولات والفعاليات المصاحبة، إضافة إلى مراجعة أدوار فرق العمل واللجان المختصة، بما يضمن انطلاقة سلسة تعكس المكانة المتنامية للدورة كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية الرمضانية في الإمارة".

وأكد البيان حرص اللجنة العليا على تقديم نسخة استثنائية هذا العام تجمع بين التنافس الرياضي وروح الشهر الفضيل، وتسهم في تعزيز مفاهيم الرياضة المجتمعية وأنماط الحياة الصحية، إلى جانب ترسيخ قيم العمل الجماعي والتواصل الإيجابي بين موظفي الجهات الحكومية وأفراد المجتمع.

كما تم التأكيد على اكتمال الاستعدادات لتنظيم 15 بطولة وفعالية رياضية ومجتمعية، تشمل مسابقات جماعية وفردية، وبرامج مخصصة للسيدات، وفعاليات إنسانية ومجتمعية، بما يعكس اتساع نطاق الدورة وتنوعها، ويعزز حضورها كمنصة رياضية شاملة خلال الشهر الفضيل.

وثمّنت اللجنة الدعم المتواصل من الشركاء والرعاة والجهات الداعمة، مؤكدة أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في استدامة البطولة وتطورها عاماً بعد عام، ويعكس اهتمام إمارة عجمان بتعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية.