بايرن ميونيخ يهزم ريال مدريد.. ويرفع كأس دبي للقارات

فاز بايرن ميونيخ الألماني بلقب بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، بعد فوزه على ريال مدريد الإسباني بركلات الترجيح (5-4)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أُقيم على ملاعب كليات التقنية العليا في دبي.

وقام نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول، وأمين عام المجلس سعيد حارب، بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بحضور مدير البطولة ونجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق ميشيل سالغادو، وسفير الرياضة في دبي باكاري سانيا، والرئيس التنفيذي لشركة «آي إس دي – مدينة دبي الرياضية» دانييل بتروفس، والمدير التنفيذي لشركة «الحرمين للعطور» الراعي الرسمي للبطولة محمد أسلام، كما جرى تكريم حكام البطولة.

وفاز أياكس الهولندي بالكأس الفضية بعد فوزه على تشيلسي الإنجليزي بنتيجة (5-2) في المباراة النهائية، وفي الكأس البرونزية، أحرز الشارقة الإماراتي اللقب عقب تعادله مع مركز دبي للمواهب (1-1)، قبل أن يحسم المواجهة بركلات الترجيح (5-4).

وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال ماكسيم كوستوف من ليفسكي صوفيا جائزة أفضل حارس مرمى، فيما تُوِّج إنزو غابريل من فلامنغو بلقب الهداف، وحصل لوكا بنتيا من بايرن ميونخ على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت بدعم من مجلس دبي الرياضي، مشاركة 32 فريقاً، ضمّت نخبة من الأندية العالمية، إلى جانب فرق إماراتية شملت شباب الأهلي، والنصر، والوصل، والوحدة، وعجمان، والشارقة، وفرسان هسبانيا، إضافة إلى فريق مركز دبي لمواهب كرة القدم تحت 12 سنة.

كما ضمّت قائمة الفرق المشاركة أندية سسكا صوفيا البلغاري، وسيلتا فيغو الإسباني، وليفانتي أزورو الإيطالي، وريغا إف سي اللاتفي، ورودينا موسكو الروسي، ويونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني، وراسينغ كلوب الأرجنتيني، إلى جانب عدد من الأكاديميات والفرق الدولية.

وتأتي البطولة ضمن جهود مجلس دبي الرياضي الرامية إلى استقطاب وتطوير المواهب الكروية، من خلال تنظيم بطولات تنافسية بمشاركة محلية ودولية، بما يسهم في رفع مستوى اللاعبين والمدربين الوطنيين، وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة مع المنتخبات الوطنية وتمثيل الدولة في مختلف المحافل.

كما تندرج البطولة ضمن مستهدفات «خطة دبي الرياضية 2033» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، والهادفة إلى رعاية وتطوير الموهوبين عبر تنظيم بطولات لمختلف المراحل السنية، والعمل على تطويرها سنوياً لتتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الفعاليات الرياضية.