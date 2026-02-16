تفوق إماراتي وكويتي ونمساوي في سباق دبي للدراجات المائية

اختتم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح متميز فعاليات الجولة الثانية من سباق دبي للدراجات المائية، والتي أقيمت على مدار يومين بمشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، وتفاعل الجماهير التي استمتعت بأروع المستويات والأجواء للمنافسات على شاطئ جبل علي.

وشهدت المنافسات تفوقاً إماراتياً وكويتياً ونمساوياً، وسط تألق إماراتي لافت بحصول أبطالنا على 6 ميداليات ذهبية، مقابل ميداليتين ذهبيتين لكل من الكويت والنمسا.

وتوج مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي للرياضات البحرية محمد المري المشاركين الحاصلين على المراكز الأولى.

من جهته، أشاد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب بالمستويات التي قدمها المشاركون، والأداء الذي يعكس التطور سنوياً والرغبة في تقديم الأفضل للصعود على منصة التتويج، وقال في تصريحات صحافية: "تتواصل الفعاليات التي ينظمها دبي الدولي للرياضات البحرية، لهذا الموسم بنجاح ومشاركة واسعة، وهو ما يترجم أهداف الخطة الاستراتيجية للنادي 2025-2027، وأهدافها الساعية لتوفير منصة لممارسة الرياضات البحرية لجميع فئات المجتمع، ودعم وراعية المواهب، وتعزيز مستويات المسابقات التي تتميز بمشاركة مختلف الفئات العمرية، ومنها سباق الدراجات المائية تحديداً".

وجاءت النتائج على صعيد فئة واقف محترفين جي بي 1، حقق النمساوي كيفن رايتر المركز الأول، يليه عمر عبدالله، وسلمان العوضي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة جالس جي بي 3، كسب عبدالله الحمادي المركز الأول، يليه سيف راشد وسالم محسن في المركزين الثاني والثالث.

وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3، فاز عبدالله العوضي بالمركز الأول، يليه الروسي إيفا تيلينكوفا في المركز الثاني، وحمدان الطاهر في المركز الثالث.

وفي فئة واقف ناشئين جي بي 3، فاز حمدان الحتاوي بالمركز الأول، يليه الفرنسي ميلو دونياش بالمركز الثاني، ومحمد بن حريز ثالثاً.

وفي فئة واقف جي بي 2، حقق سعود العوضي المركز الأول، يليه الكويتي ناصر الرجيب في المركز الثاني، وسهيل الطاير في المركز الثالث.

وفي فئة واقف مخضرمين جي بي 2، فاز النمساوي ماركوس إيرلاخ في المركز الأول، يليه حريز المر بن حريز في المركز الثاني، والفرنسي بارباك باسكال في المركز الثالث.

وفي فئة جالس جي بي 2، فاز سلمان العوضي بالمركز الأول، يليه خالد المازمي ثانياً، والكويتي راشد الدواس في المركز الثالث.

وفي فئة جالس جي بي 4، فاز الكويتي أحمد الخضاري في المركز الأول، يليه الكويتي شاهين رمضان بالمركز الثاني، وبالمركز الثالث الكويتي فواز فهد.

وفي فئة واقف جي بي 4، فاز علي العلي بالمركز الأول، يليه سعود العوضي بالمركز الثاني، والنمساوي ماركوس إيرلاخ بالمركز الثالث.

وفي فئة جالس محترفين جي بي 1، فاز الكويتي يوسف عبد الرزاق بالمركز الأول، يليه المجري كازا جيورجي، وجاء خليفة بالسلاح بالمركز الثالث.