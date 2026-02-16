حمدان بن محمد: «ألعاب دبي 2026» تجسّد قِيَم دبي في الطموح والابتكار

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختُتمت، أمس، فعاليات النسخة السابعة من بطولة «ألعاب دبي» بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف التحديات.

وهنّأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الأبطال المتوَّجين بلقب البطولة، مشيداً بما أظهروه من روح تنافسية وقدرة على العمل المشترك لتحقيق الفوز، وأكد سموه أن التطور الملحوظ في البطولة يعكس تنامي الثقة بمكانتها كحدث له ثقله على خارطة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى، إذ تحولت من مبادرة مبتكرة إلى منصة عالمية تستقطب مشاركات نوعية من مختلف أنحاء العالم، وقال سموه: «نعتز بما وصلت إليه البطولة من تميز نوعي كرافد استراتيجي يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للرياضة والفعاليات الكبرى، وينسجم مع رؤيتها للمستقبل القائمة على ترسيخ ريادتها العالمية في مختلف القطاعات، ويجسد قيم دبي في الطموح والابتكار، ونهجها الدائم في توفير بيئة محفزة على تحقيق النجاح وصناعة الإنجاز».

اليوم الختامي

وشهد اليوم الختامي للبطولة منافسات احترافية قوية ضمن تحديات الحكومة والمجتمع والمدن والصغار، حيث أظهر اللاعبون روحاً تنافسية عالية، مدفوعين بروح الفريق للوصول إلى منصة التتويج.

وانطلقت منافسات اليوم الختامي صباحاً مع تحدي الصغار في جولتين، حيث خاض الأبطال الصغار مسار تحدي الكبار للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ليعيشوا عبره تجربة رياضية احترافية، تدفعهم لمواصلة تحسين مهاراتهم الرياضية، وتجاوز 392 لاعباً، ضمن 56 فريقاً، سبعة عوائق، مظهرين مستويات أداء جماعي عالية، في اختبار يجمع بين السرعة والدقة والعمل المشترك.

وشهدت المنافسات مستوى متقارباً ومنافسة محتدمة بين الفرق، قبل أن ينجح فريق «أو سي آر إمباير» في حسم المركز الأول، تلاه فريق «غولدستوسو جرابلرز» في المركز الثاني، ليذهب المركز الثالث لفريق «وودتوبيا».

وعكس الأداء الذي قدمته الفرق المشاركة نجاح البطولة في المساهمة في تأسيس جيل جديد من الأبطال القادرين على العمل بروح الفريق، بما يؤكد أن إرث ألعاب دبي يتجاوز لحظة التتويج إلى ترسيخ قيم التعاون والانضباط لدى الجيل التالي من الأبطال.

مفاجأة التحدي النهائي

ومع وصول البطولة إلى يومها النهائي، واجهت الفِرَق المتأهلة تحدياً جديداً يختلف عن تلك التي تجاوزتها في المنافسات الرئيسة، حيث تطلبت العوائق مستويات أعلى من القوة والتركيز، والتخطيط وتوزيع الأدوار، مؤكدة أن الفوز في ألعاب دبي لا يكون من نصيب الفريق الأقوى بدنياً فحسب، بل الفريق الأقدر على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الملائم، وضمّ التحدي النهائي ستة عوائق مبتكرة، مثل سحب سيارة متوقفة، وتجاوز عائق مائي وتسلق جدار متحرك، وغيرها، وتوجب على الفرق تجاوز العوائق خلال 45 دقيقة، ليشكل مسار التحدي النهائي بذلك اختباراً حقيقياً لقدرة الفرق على الحفاظ على الانسجام، والتركيز طوال مراحل التحدي.

«تحدي الحكومة»

وفي ختام النهائيات، تمكن فريق حكومة عجمان من حسم نتيجة تحدي الحكومة للرجال، بعد تمكنه من تجاوز العوائق الستة والظفر بلقب البطولة، فيما تلاه فريق شرطة دبي في المركز الثاني، وحلّ فريق دائرة عجمان الرقمية في المركز الثالث بعد استكماله أربعة عوائق، أما في تحدي الحكومة للسيدات، فقد جاء فريق وزارة التربية والتعليم في المركز الأول، بعد تمكّن لاعبات الفريق من تجاوز ثلاثة عوائق في مسار التحدي، تلاه دبي الصحية ثانياً، وفريق شرطة دبي الذي حصل على المركز الثالث.

«تحدي المجتمع»

وشهد تحدي المجتمع منافسات حماسية تألقت خلالها الفرق المتأهلة بأداء منقطع النظير، ليكون الفوز في نهاية المطاف إلى جانب الفريق الأقدر على العمل بروح الفريق، وتمكن فريق (F3) من حجز لقب البطولة بعد تمكّن لاعبيه من إنهاء التحدي في وقت قياسي، ليحل فريق «ناس» في المركز الثاني بعد استكماله كل التحديات، وليذهب المركز الثالث لفريق مربط عجمان.

وسلطت منافسات تحدي المجتمع الضوء على نمط الحياة النشط الذي نجحت دبي في ترسيخه بين مختلف فئات المجتمع، بإلهام من هوية المدينة الطموحة والجريئة والقادرة على الإنجاز بالعمل المشترك.

«تحدي المدن»

وفي ختام أضخم مشاركة عالمية في تحدي المدن بمشاركة 56 مدينة وحضور لافت للمدن الجديدة، تمكن فريق تشارني دونايك من بولندا، من حجز المركز الأول في البطولة بعد استكمال مراحل التحدي في أسرع وقت، ليتبعه فريق مونتريال من كندا في المركز الثاني، فيما جاء فريق موسكو في المركز الثالث.

ويؤكد نمو أعداد الفرق التي تصل إلى 239 فريقاً، وأكثر من 1600 لاعب في ألعاب دبي 2026، الاهتمام العالمي المتنامي بالمشاركة في البطولة، باعتبارها أحد أبرز التحديات الجماعية عالمياً، وتواصل دبي تقديم فعاليات رياضية شاملة تُشجع على مشاركة مختلف الفئات من جميع أنحاء العالم، مستفيدة من الثقافة الرياضية الراسخة في هوية المدينة وخبرتها الفريدة بتنظيم واستضافة الفعاليات.

مبادئ ثابتة

وأكدت اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026 أن البطولة رسخت مكانتها عالمياً باعتبارها تحدياً لا يَكسبُه الفرد، بل فريق يخطط ويتحرك كمنظومة واحدة، وهذا ما يترجم ريادة دبي في ابتكار فعاليات رياضية نوعية، وأوضحت اللجنة أن مسار التحدي في النسخة السابعة ركز على اختبار قدرة الفرق على التركيز والانسجام، واتخاذ القرار تحت الضغط، ومكافأة الفريق الأجدر لا الأقوى بدنياً فقط، وأشارت اللجنة إلى أن فلسفة تصميم التحديات في ألعاب دبي تقوم على مبادئ ثابتة، تشمل عدالة المنافسة، ووضوح المراحل، وتجربة تنافسية منقطعة النظير.

ألعاب دبي

يذكر أن النسخة السابعة من بطولة «ألعاب دبي»، الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في الإمارة، أُقيمت تحت شعار «معاً نواجه التحدي»، بإجمالي جوائز تجاوزت أربعة ملايين درهم حصل عليها الفائزون، وبشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وشراكة ماسية مع مجموعة «داماك» وبيوند للتطوير العقاري، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشراكة ذهبية مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «يونيلابس» الشرق الأوسط، ومجموعة القرق، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، كما حظيت البطولة بدعم مجموعة واسعة من الرعاة شملت: دبي فستيفال سيتي (شريك الموقع)، والفطيم للسيارات، وبنك أبوظبي الأول، ودو، وريدبل، وماي دبي، وشبكة الإذاعة العربية، ودبي للإعلام، إضافة إلى دعم دبي الصحية، ومؤسسة إسعاف، وشرطة دبي، ولجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

• الفائزون في «ألعاب دبي 2026» حصلوا على جوائز تجاوزت أربعة ملايين درهم.

• 1600 لاعب، و56 مدينة، شاركوا في الحدث.