فوز حتا و«الصقور» في دوري «الأولى»

تغلّب فريق حتا على ضيفه الجزيرة الحمراء 2-1، أمس، ضمن الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى، ليصعد «الإعصار» إلى المركز الثاني برصيد 28 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 12 نقطة.

وسجل هدفَي حتا الغامبي إيريك جينغ في الدقيقة (33)، والبرازيلي صامويل روزا (82)، وللجزيرة الحمراء، الإيطالي رضا حنيوي (74)، وفاز فريق الإمارات على ضيفه سيتي بهدف نظيف، سجله البرازيلي فابيو تيكسيرا (53)، ليصبح رصيد «الصقور» 25 نقطة، مقابل 16 نقطة لسيتي.

وتستكمل الجولة، اليوم، بلقاء مصفوت مع الاتفاق، ومجد مع دبا الحصن، وغلف يونايتد مع الحمرية، ويونايتد مع الذيد، والعربي مع العروبة.