حدث نادر.. بطلان في سباق «جبل علي للميل»

شهد مضمار جبل علي، أمس، حدثاً غير مألوف في سباقات الخيل، حيث تُوِّج الحصانان «مصمك»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ديفيد أوف إيثنس» المملوك لفريق «وذنان للسباقات»، مناصفةً بلقب سباق «جبل علي للميل»، التي أُقيمت في الشوط الخامس والرئيس ضمن الحفل الـ10 من موسم سباقات المضمار «الأصفر».

وجاء تتويج «مصمك»، الذي يشرف على تدريبه سالم بن غدير وقاده الفارس برناردو بينهيرو، و«ديفيد أوف إيثنس»، بإشراف المدرب حمد الجهني وقيادة الفارس جيمس دويل، بعد منافسة قوية على مسار الشوط الذي امتد لمسافة 1600 متر رملي، وبلغت جوائزه المالية 700 ألف درهم.

وحقق البطلان الفوز بقطعهما معاً خط النهاية بالزمن ذاته، البالغ دقيقة و37 ثانية و37 جزءاً من الثانية، بفارق 0.17 طول عن أقرب منافسيهما الجواد «ماونت كوزسكور»، بإشراف المدربين أنطونيو سنترا وخوليو أولاسكواجا، وقيادة الفارس سلفستر دي سوسا.

كما تضمن الحفل بطولتين رئيستين، بلغت جوائز كل منهما 500 ألف درهم. أُقيمت الأولى في الشوط الرابع، وشهدت تتويج الجواد «بونتوس»، المملوك لـ«إيفا نيسلانيكوفا»، وبإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانك، بلقب بطولة «جبل علي سبرنت»، التي امتدت لمسافة 1000 متر رملي، بعدما قطع «بونتوس» مسار السباق بزمن بلغ 58 ثانية و93 جزءاً من الثانية، بفارق 2.64 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «أبولو وان»، بإشراف المدربين بيتر شارالامبوس وجيمس كلوترباك، وقيادة الفارس دانيال تودهوب.

وفي ثالثة البطولات الرئيسة، أهدى الجواد «كيلير كوليكت» مالكيه مايكل هيلاري وبيرك ونيغار، والمدرب بوبات سيمار، لقب بطولة «جبل علي ستيكس»، التي جرت في الشوط السادس والختامي، بعدما قاده الفارس تاغ أوشيه لقطع مسار الشوط، الذي امتد لمسافة 1950 متراً رملياً، في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و57 ثانية و61 جزءاً من الثانية، بفارق 0.14 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «أرلان»، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس.

وفي بقية النتائج، خطف الحصان «ملزوم»، المملوك لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وبإشراف المدرب مايكل كوستا وقيادة الفارس راي داوسون، لقب الشوط الأول، محرزاً بطولة «إي إس إس ستيكس» التي جرت لمسافة 1200 متر رملي، بجوائز بلغت 72 ألف درهم.

كما انتزعت المهرة «ذي أسينشيال»، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير وقيادة الفارس خوسيه سانتياغو، لقب الشوط الثاني، محققة بطولة «النايفات ستيكس» التي جرت لمسافة 1400 متر رملي، بجوائز بلغت 120 ألف درهم.

أما الشوط الثالث «النوايف ستيكس»، الذي امتد لمسافة 1400 متر رملي، بجوائز بلغت 120 ألف درهم، فذهب لقبه إلى الجواد «أورديب»، المملوك لفريق «إيكوري أمازينغ»، بإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس أندرو سلاتري.

