ريباكينا: في دبي أشعر بأنني ألعب على أرضي

أعربت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، والمتوّجة الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عن سعادتها بالعودة مجدداً إلى بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، وسعيها لرفع «دلة دبي»، والانضمام إلى القائمة الذهبية للبطلات المتوجات.

وتدشن ريباكينا، غداً، مشوارها في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، التي استهلت، أمس، نسختها الـ26 على ملاعب «سوق دبي الحرة» بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وسط طموحات للنجمة الكازاخستانية بمعانقة أول ألقابها في دبي، بعد محاولة أولى لها في نسخة 2020 اكتفت خلالها بالمركز الثاني.

وقالت ريباكينا، أمس، خلال المؤتمرات الصحافية لكبار النجمات: «أنا حقاً أحب دبي، كنت أتدرب وأجري استعداداتي لموسم 2026 على هذه الملاعب، والمعنيون هنا يقومون دائماً بتجديد أرضياتها، وكل شيء هنا مألوف بالنسبة لي، ومن الجيد لي أن ألعب هنا، فأنا أحب هذه البطولة، وأحب الأجواء المصاحبة لها».

وأوضحت: «أشعر بأنني ألعب على أرضي، وهذا أمر رائع دائماً، واليوم كان أول تدريب لي بعد بطولة الدوحة، وأتطلع قدماً لمباراتي الأولى».

وأضافت: «وقتي مزدحم بصورة عامة في دبي، ولم يتسنَّ لي بعد رؤية الملعب الجديد والتحسينات التي أُدخلت على الملعب رقم (1)، وكان من الرائع، فور الانتهاء من منافسات الدوحة، العودة مجدداً إلى المنزل هنا، وهناك بعض الأمور التي يجب القيام بها، والعديد من الأماكن المخصصة للأنشطة».

وعن الجدول المزدحم للبطولات التي خاضتها في 2026، والاقتراب من صدارة التصنيف العالمي، قالت ريباكينا: «لم أحظَ بوقت كافٍ للاحتفال بعد تتويجي ببطولة أستراليا المفتوحة، إذ عدت إلى المنزل وأصبت بنزلة برد خفيفة أبقتني في الفراش لأيام عدة، ثم توجهت مباشرة إلى الدوحة، واليوم أعود مجدداً إلى دبي للمشاركة في بطولتها».

واختتمت: «بالتأكيد هدفي هو السعي لصدارة الترتيب العالمي، لكن الأمر يعتمد على أداء اللاعبات الأخريات والنتائج المتوقعة، الموسم طويل جداً، وأعلم أنه لا مجال للتوقف، وعليّ دائماً تطوير أدائي يومياً، لدينا العديد من البطولات، وعلينا كلاعبات الاستمرار في السعي والتطور».

«الخاسرة المحظوظة» تتحدى ريباكينا

ضربت المصنفة 96 عالمياً، الأسترالية كيمبرلي بيريل، المشاركة ببطاقة «الخاسرة المحظوظة»، موعداً، غداً، مع المصنفة الأولى في البطولة والثالثة عالمياً، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، في لقاء يجمعهما في افتتاح الدور الثاني لبطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات.

وجاء تأهل بيريل بعد نجاحها، أمس، في تخطي عقبة المصنفة 54 عالمياً الألمانية تاتيانا ماريا، والفوز عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (6-4 و3-6 و7-5)، في لقاء أقيم على الملعب الفرعي رقم (2)، وامتد لساعتين و45 دقيقة.

واستفادت كيمبرلي من نظام البطولة بالحصول على بطاقة «الخاسرة المحظوظة»، التي تُمنح للاعبة التي قدمت نتائج جيدة، ولم توفق في عبور الأدوار التمهيدية، قبل أن تحظى بفرصة الدخول إلى الدور الرئيس لتعويض إحدى اللاعبات المنسحبات، خصوصاً أن النسخة الحالية شهدت إعلان المصنفتين الأولى والثانية عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك، انسحابهما قبل ساعات من انطلاق القرعة الرسمية.

أندريفا: أعشق «تنس دبي»

أكدت الروسية، ميرا أندريفا، سعيها للدفاع عن لقبها الذي توجت به العام الماضي في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، رغم صعوبة المهمة، في ظل وجود كبرى المصنفات عالمياً.

وقالت أندريفا، في تصريحات صحافية: «متحمسة جداً للعب أمام جمهور دبي، أعشق هذه البطولة ولديّ ذكريات رائعة من العام الماضي، بعد أن أحرزت اللقب، وحققت إنجاز أصغر لاعبة في تاريخ التنس تتوج بإحدى بطولات 1000 نقطة».

وأوضحت: «أنتظر بفارغ الصبر خوض مباراتي الأولى، وسأبذل قصارى جهدي للدفاع عن اللقب، إنها المرة الأولى في مسيرتي التي أشارك فيها في بطولة أدافع فيها عن لقبي، وهذا أمر إيجابي بالنسبة لي».

وأضافت: «لم أوفق في بطولة الدوحة، رغم أنني قدمت مباريات جيدة، وعليّ التركيز الآن على مبارياتي في دبي».