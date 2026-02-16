«نقطة» تكفي شباب الأهلي لعبور آسيا.. و3 تُسهّل طريق «النخبة»

يخوض شباب الأهلي اليوم في الساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، إحدى أهم مبارياته هذا الموسم، عندما يحل ضيفاً على الأهلي السعودي «حامل اللقب»، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يقام على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ويحمل الكثير من الحسابات المعقدة قبل إسدال الستار على الدور الأول.

ويدخل شباب الأهلي المواجهة وهو يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارتين، ولايزال موقفه معلقاً، إذ يحتاج إلى نقطة واحدة فقط لضمان العبور رسمياً إلى المرحلة التالية، إلا أن طموحه يتجاوز ذلك، حيث يسعى لتحقيق الفوز من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب والدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى، بما يمنحه أفضلية نسبية في الدور المقبل.

وأظهر «فرسان دبي» انضباطاً واضحاً في مباراته الآسيوية الأخيرة، عندما تعادل من دون أهداف أمام الهلال، في مواجهة اتسمت بالقوة التكتيكية والالتزام الدفاعي، وكثرة إضاعة الفرص ما يعكس جاهزيته لخوض اختبار جديد أمام خصم قوي وعلى أرضه، ويعوّل الجهاز الفني على الروح القتالية للاعبين، وخبرتهم القارية في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

في المقابل، يدخل الأهلي اللقاء في المركز الثاني برصيد 14 نقطة، وقد ضمن التأهل، لكنه يتطلع إلى تثبيت موقعه بين الأربعة الأوائل.