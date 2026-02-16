«ذئاب دبي» يرفع كأس دبي الذهبية للبولو

فاز فريق «ذئاب دبي» بكأس دبي الذهبية للبولو 2026، بعد تغلبه على فريق الإمارات بنتيجة 11-8 في المباراة النهائية التي أقيمت، أول من أمس، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ليحسم اللقب بعد مواجهة قوية اتسمت بالندية حتى اللحظات الأخيرة.

وشهدت البطولة مشاركة ستة فِرَق بـ«هانديكاب 20 جول»، هي: فريق الإمارات، وغنتوت، والحبتور، وبنجاش، وذئاب دبي، وجهانجيري، وسط مستويات فنية متقاربة، عكست تطور المنافسة في اللعبة محلياً.

وفي مباراة الترضية التي سبقت النهائي، تمكن فريق الحبتور من الفوز على غنتوت بنتيجة 10-7، بعد لقاء حافل بالإثارة.

وجاء ختام البطولة في أجواء احتفالية مميزة، بحضور جماهيري كبير، يتقدّمه رئيس اتحاد البولو، محمد الحبتور، ونائبه، سعيد بن دري، والأمين العام، محمد الحريز، إلى جانب عضوَي مجلس الإدارة، محمد الرقباني ومهرة فلكناز، وعدد من الضيوف.

وأشاد محمد الحبتور بالمستوى الفني الذي قدّمته الفرق المشاركة، مشيراً إلى أن أداء فريقي الإمارات وذئاب دبي في النهائي عكس حجم التطور الذي تشهده اللعبة، وأمتع الجماهير، مؤكداً أن ذلك يُمثّل مصدر فخر لاتحاد اللعبة.