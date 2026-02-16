«بطاقة النخبة» تغري الشارقة أمام ناساف

يخوض الشارقة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، مواجهة حاسمة أمام ضيفه ناساف الأوزبكي، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة، والأمل يحدوه للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، وكانت آخر مواجهة بين الفريقين أُقيمت في نوفمبر 2023، وانتهت بالتعادل 1-1 في لقاء الإياب، فيما انتهت مباراة الذهاب بفوز الشارقة بهدف سجله اللاعب كايو لوكاس في أكتوبر 2023.

ويأمل الشارقة، الذي يحتل المركز التاسع في ترتيب فِرَق المجموعة برصيد ثماني نقاط، متساوياً مع كل من الدحيل والسد القطريين، الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب وضعية الفريق الأوزبكي الذي يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

ويحتاج الشارقة إلى الفوز على ناساف ورفع رصيده إلى 11 نقطة للتأهل مباشرة، في حال تعادل أو خسارة أحد منافسيه المباشرين، وهما الفريقين القطريين الدحيل (السابع) والسد (الثامن)، أما إذا تعادل فإنه سينتظر ما ستسفر عنه مواجهة السد أمام الاتحاد السعودي، المقررة غداً في الدوحة، وكذلك مباراة الدحيل مع مضيفه الشرطة العراقي، اليوم.

ويأمل مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، مصالحة جماهير النادي، عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق أمام شباب الأهلي 1-4، ضمن الجولة الـ15 في دوري المحترفين، إذ يحتل الشارقة المركز التاسع في ترتيب فرق الدوري برصيد 17 نقطة.

وفي المقابل، يخوض ناساف الأوزبكي المباراة «تحصيل حاصل»، بعد خروجه مبكراً من سباق المنافسة، بعدما حصد نقطة واحدة فقط بالتعادل أمام الشرطة العراقي 1-1 في الجولة السابعة.