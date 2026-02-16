الوحدة يستطلع الهلال لتأمين «المربع الذهبي» الآسيوي

يخوض الوحدة مواجهة قوية عندما يلتقي الهلال السعودي في الجولة الثامنة من مباريات مرحلة الدوري، لمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الساعة 22:15، على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض، إذ يستهدف «العنابي» تأمين موقعه ضمن المراكز الأربعة الأولى في ختام مرحلة الدوري.

ويدخل الوحدة اللقاء وفي رصيده 14 نقطة في المركز الرابع، بينما يتصدر الهلال لائحة الترتيب برصيد 19 نقطة، حيث ضمن الحصول على المركز الأول، ومواجهة الفريق الذي سيحتل المركز الثامن بنهاية مباريات الجولة الثامنة.

وستكون حظوظ «العنابي» قائمة في الحصول على أحد المراكز الثاني أو الثالث أو الرابع، وفقاً لما تسفر عنه مواجهته مع الهلال، وكذلك نتيجة مباراتَي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي والغرافة القطري مع تراكتور الإيراني، إذ يمتلك كل من الأهلي وتراكتور في رصيدهما 14 نقطة.

ورغم ضمان الوحدة تأهله إلى دور الـ16، فإن الخسارة أمام الهلال تضعه أمام خطر التراجع إلى المركزين الخامس أو السادس، في حال فوز الاتحاد السعودي على السد القطري وشباب الأهلي على الأهلي السعودي.

في المقابل، سيحسم فوز الوحدة اليوم بشكل رسمي وجوده ضمن الأندية الأربعة الأولى، أما التعادل فسيضع الفريق أمام احتمالية احتلال المركزين الرابع أو الخامس، وفقاً للنتيجة التي سيحققها الاتحاد السعودي الذي يمتلك في رصيده 12 نقطة في المركز الخامس.

ويأمل الوحدة أن يستفيد من الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى، التي تمنحه أفضلية خوض لقاء الإياب في دور الـ16 على ملعبه، كما سيتجنب مواجهة الأندية التي حققت أفضل النتائج في مرحلة الدوري، وهي الهلال والأهلي وتراكتور.

ويبحث «العنابي» عن تحقيق انتصاره الأول بقيادة المدرب الجديد، السلوفيني داركو ميلانيتش، الذي تولى تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي ديماس تيكسيرا، حيث قاد الفريق في مباراتين، وهما أمام البطائح في الدوري، وانتهت بالتعادل 2-2، وأمام الأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة وانتهت بالتعادل من دون أهداف.