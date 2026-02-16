«شطرنج الإمارات» الرابع عالمياً في «مؤشر المساواة بين الجنسين»

قفز اتحاد الإمارات للشطرنج 73 مركزاً دفعة واحدة في تقرير مؤشر المساواة بين الجنسين (GECI) لعام 2026، الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، ليحتل المركز الرابع عالمياً، مقارنة بالمركز الـ77 في نسخة 2023.

وسجل اتحاد الشطرنج 82.97 نقطة بزيادة بلغت 30.79 نقطة، في أكبر تحسن تصنيفي في تاريخ المؤشر، ما يعكس نقلة نوعية في تمكين المرأة، وتعزيز حضورها في اللعبة على المستويين المحلي والدولي.

وقال اتحاد الشطرنج، في بيان، أمس: «إن هذا التقدّم جاء نتيجة ارتفاع نسبة مشاركة الفتيات في وفود بطولات المراحل السنية من 12.5 إلى 43.75%، خلال ثلاث سنوات فقط، وهو ما يعكس الاستراتيجيات الوطنية الداعمة للمساواة بين الجنسين، والبرامج الفنية التي تبنّاها الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة النسائية».

وأضاف البيان: «انطلاقاً من الاستراتيجية المعتمدة لاتحاد الإمارات للشطرنج، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات الرياضية والتعليمية، جرى التركيز على نشر اللعبة في المدارس، وإطلاق بطولات مدرسية منتظمة لاكتشاف المواهب الواعدة من الفتيات في المراحل السنية المبكرة، كما تم تقديم الدعم الفني والتأهيلي للمواهب المكتشفة عبر برامج تدريبية متخصصة، وتوفير مدربين معتمدين، وبناء مسارات تطوير واضحة تضمن الاستمرارية والاستدامة».

وتابع: «كما لعبت الأندية دوراً محورياً في هذا الإنجاز، من خلال تشكيل فرق عمل متكاملة، وتوفير الكوادر التدريبية والإدارية، وتهيئة بيئة تنافسية داعمة للفتيات، بما أسهم في تعزيز نسبة المشاركة ورفع المستوى الفني للمنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية».

من جهتها، أشادت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للشطرنج عضو لجنة المرأة، دانا ريزنيتشه، في رسالة تلقاها اتحاد الشطرنج، بالإنجاز الإماراتي، مؤكدة أن «ما تحقق يمثّل قصة نجاح ملهمة على مستوى الاتحادات الوطنية، ويستحق التوثيق ضمن التقرير الرسمي للمؤشر لعام 2026، كما أعلنت لجنة المرأة في الاتحاد الدولي عزمها تخصيص مساحة موسعة لتجربة اتحاد الإمارات للشطرنج، تتضمن مقابلة خاصة حول السياسات والبرامج التي أسهمت في هذا التحول النوعي، إضافة إلى عرض صور وأنشطة تعكس تطور مشاركة السيدات والفتيات في الدولة».

بدوره، أكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج المفوض حالياً برئاسة الاتحاد، الدكتور سيف النعيمي، أن «هذا الإنجاز يمثّل محطة مفصلية في مسيرة الشطرنج الإماراتي»، مشيراً إلى أن «النتائج لم تأتِ من فراغ، بل تستند إلى رؤية وطنية واضحة تتبنّاها دولة الإمارات في مجال المساواة بين الجنسين، وترجمتها استراتيجية الاتحاد إلى مبادرات عملية وشراكات فاعلة على أرض الواقع».

وقال في تصريحات صحافية: «القفزة الكبيرة في التصنيف تؤكد أن اتحاد الشطرنج بات يحجز لنفسه مكانة عالمية، ليس فقط من خلال النتائج التنافسية، بل عبر بناء منظومة مؤسسية متكاملة ترتكز على القاعدة السنية، والاستدامة، وصناعة الأبطال من الجنسين».

• نسبة مشاركة فتيات الإمارات في بطولات المراحل السنية ارتفعت من 12.5% إلى 43.75%، خلال 3 سنوات فقط.