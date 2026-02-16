محمد حسن يتقلد ذهبية «الإسكيت» في «ألعاب الماسترز أبوظبي»

تُوِّج نجم المنتخب الوطني لرماية الأطباق (الشوزن)، محمد حسن، بلقب بطولة رماية الأطباق من الأبراج «الإسكيت»، ضمن منافسات «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، التي أُقيمت في نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بعدما تصدّر الترتيب العام عقب خمس جولات.

وانفرد محمد حسن بالصدارة برصيد 122 طبقاً، محققاً العلامة الكاملة (25 من 25) في الجولتين الأولى والثالثة، متفوقاً على مجموعة من أبرز الرماة المشاركين في البطولة.

وجاء في المركز الثاني خان مرجان أحمد برصيد 121 طبقاً، متساوياً مع سيف بن فطيس الذي حل ثالثاً بالرصيد ذاته، بينما احتل خان دنيش المركز الرابع برصيد 113 طبقاً، تلاه الشيخ خليفة سلمان آل خليفة خامساً بالرصيد نفسه، ثم شرف العبدول غفور سادساً (112 طبقاً)، وعبيد الخاطري سابعاً (106 أطباق).

من جهته، أشاد رئيس اتحاد الإمارات للرماية، اللواء محمد سهيل النيادي، بالمستوى الفني الذي قدّمه رماة «الإسكيت»، مؤكداً أن الأداء المتميز لمحمد حسن يعكس إصرار رماة الإمارات على العودة إلى منصات التتويج.

وقال في تصريحات صحافية: «رماية الأطباق في الإمارات بدأت تستعيد بريقها تدريجياً بعد فترة من التراجع»، متوقعاً أن يشهد الموسم الحالي انطلاقة قوية لحصد النتائج إقليمياً ودولياً.