ختام «بطولة الإمارات للبوتشيا» بمشاركة 35 لاعباً

اختتمت، أول من أمس، منافسات بطولة الإمارات للبوتشيا لأصحاب الهمم، التي استضافها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 35 لاعباً ولاعبة.

وفي منافسات فئة BC1 فردي، أحرز حسين الربيع من نادي العين لأصحاب الهمم الميدالية الذهبية، وجاء إيميل خان من نادي الثقة للمعاقين في المركز الثاني، بينما حل زميله عبدالرحمن البادي ثالثاً.

وفي فئة BC2 فردي، توج خالد المراشدة من نادي خورفكان للمعاقين بالميدالية الذهبية، تلاه سالم الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الفضية، بينما نال زميله أحمد الشامسي الميدالية البرونزية.

وفي فئة BC3 فردي سيدات، فازت شذى إبراهيم من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، وحلت هدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وفي منافسات BC3 زوجي تُوّج الثنائي بدر الشامسي وهدى الكعبي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، بينما جاء الثنائي شذى إبراهيم وسلطان السيابي من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني.

وشهدت فئة BC3 فردي رجال فوز بدر الشامسي من نادي العين لأصحاب الهمم بالميدالية الذهبية، تلاه زايد الشامسي من نادي دبي لأصحاب الهمم بالفضية، وحصل خليفة خالد على البرونزية.