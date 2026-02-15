فوز كلباء وخورفكان في دوري الصالات.. «النمور» في الصدارة

فاز فريق كلباء على فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات دوري كرة قدم الصالات، والذي أُقيم في الصالة المغطاة بنادي البطائح، لحساب الدور الثالث من الدوري.

وبهذا الفوز، تصدر كلباء "النمور" ترتيب البطولة برصيد 31 نقطة، مقابل 22 نقطة لفريق الإقامة وشؤون الأجانب – دبي، الذي تراجع إلى المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، فاز خورفكان على شباب الأهلي بنتيجة (6-4)، في الصالة المغطاة لاتحاد الكرة بمنطقة الخوانيج في دبي.

وسجل أهداف خورفكان الإسباني مارك كامباس (هاتريك)، وهدفا لكل من عمر النقبي، وحسن الحنطوبي، والبرازيلي لوكاس جوستافو. فيما أحرز لشباب الأهلي البرازيليان أندري مارتينس وفرانسيسكو ماثيوس، بواقع هدفين لكل منهما.

وبهذه النتيجة، أصبح خورفكان في المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بينما يحتل شباب الأهلي المركز السادس برصيد 7 نقاط.