نخبة لاعبي العالم يُنافسون على ألقاب الدوري العالمي لشباب الكاراتيه في الفجيرة

تتواصل بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه لعام 2026، في الفجيرة، بمشاركة واسعة لنخبة لاعبي العالم ضمن الفئات العمرية تحت 18 عاماً.

وشهدت منافسات اليوم الثالث في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، حضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه أنطونيو سبينوس، ورئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بالمستوى الفني والتنظيمي المتميز للبطولة، مؤكداً أن الاحترافية العالية في التنظيم أسهمت في نجاح الحدث وإبراز مكانة الدولة في استضافة البطولات الرياضية العالمية.

وثمن اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي جهود اللجان المنظمة، مشيراً إلى أن الاجتماعات المستمرة والتنسيق بين فرق العمل كان لهما دور محوري في نجاح الفعاليات وتعزيز المشاركة المجتمعية، مؤكداً أهمية البطولة في دعم رياضة الكاراتيه وتعزيز حضورها على المستوى الدولي.

وأكد نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي راشد عبدالمجيد آل علي، أن إمارة الفجيرة تواصل تسخير كافة الإمكانيات لضمان نجاح البطولة، مشيراً إلى أن النسخ السابقة رسخت سمعة الإمارات كوجهة مفضلة لاستضافة البطولات بفضل جودة التنظيم والخدمات المقدمة.

وأشار نائب رئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه العميد مروان سنكل، إلى أن نسخة "الفجيرة 2026" تمثل محطة رئيسية ضمن روزنامة الدوري العالمي للفئات العمرية، موضحاً أن مستوى المنافسة فيها لا يقل قوة عن بطولة العالم للشباب، مع توقعات بمنافسات قوية ومفاجآت رياضية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

وأشار الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه والمنسق العام للبطولة د.عبدالله البادي، أن نسخة الفجيرة ستحقق عدة أرقام قياسية سواء على مستوى المشاركة أو الحضور الجماهيري أو المستوى الفني للمنافسات.

كما أشار محمد حربوك الشحي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه المدير المالي، أن البطولة تحظى بزخم إعلامي ومجتمعي كبير، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي تشهده نسخة الفجيرة يعكس مكانة الإمارة ودورها في دعم الرياضات القتالية.

و أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، عضو لجنة تنظيم المسابقات الأسيوية إبراهيم النعيمي، أن النجاح الذي تحققه البطولة يأتي نتيجة الدعم الكبير والمتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية والاتحاد الدولي، وسط إشادات دولية واسعة بالمستوى التنظيمي المتميز للحدث.

وعبرت عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه رئيسة لجنة المرأة مريم الشامسي عن سعادتها ببرونزية حبيبة ياسر لاعبة المنتخب الوطني في منافسات الكوميتيه (آنسات تحت 48 كغم) .

واشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه نائب رئيس لجنة المنتخبات أحمد سالم باصليب بالجهود المبذولة من فرق العمل بالبطولة وخاصة لجنة التنظيم ومجموعة الشباب بها التي بذلت جهود مكثفة هي جديرة بالاشادة.

ومن جهة اخرى نظّم طواف الإمارات بالتعاون مع اتحاد الإمارات للكاراتيه كرنفالاً مجتمعياً مميزاً في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، وذلك تزامناً مع منافسات البطولة.