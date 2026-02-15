أحمد سعيد يظفر بلقب شطرنج «الإمارات والكويت أخوة للأبد»

فاز اللاعب أحمد سعيد بلقب بطولة «الإمارات والكويت – أخوة للأبد» لشطرنج الكلاسيك، فيما حلّ أحمد محمد فرج في المركز الثاني، وجاء عبد الرحمن العجاتي ثالثاً، في ختام المنافسات التي استضافها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة نحو 100 لاعب ولاعبة.

وشهدت البطولة، التي أُقيمت على مدار سبع جولات، مستويات فنية متقاربة ومنافسات قوية استمر حتى الجولة الأخيرة، في أجواء عكست روح الأخوة الرياضية بين الإمارات والكويت.

وأُقيم حفل الختام بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الرياضية، من بينهم نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، عادل العميري، وعضو مجلس الإدارة والأمين المالي المستشار يوسف العفريت، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس الإدارات والضيوف.

ومن جهته، قال عادل العميري في تصريحات صحافية إن البطولة تمثل رسالة أخوة ومحبة قبل أن تكون منافسة رياضية، مشيرا إلى أن لعبة الشطرنج تعزز قيم الاحترام والتقدير المتبادل بين اللاعبين، وتسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين الشقيقين.