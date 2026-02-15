اتحاد الخماسي الحديث يروّج للتصويب بالليزر في «ألعاب الماسترز أبوظبي»

شارك اتحاد الإمارات للخماسي الحديث في "ألعاب الماسترز أبو ظبي 2026"، عبر تقديم تجربة تفاعلية لرياضة التصويب بالليزر في المساحة المجتمعية بمنطقة الحديريات في أبوظبي، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الوعي برياضة الخماسي الحديث والتعريف بأحد أبرز عناصرها الحديثة.

وشهدت الفعالية إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع، حيث استقطبت تجربة التصويب بالليزر مشاركين من أعمار وجنسيات متعددة، أبدوا إعجابهم بهذه الرياضة التي تمتاز بالدقة والأمان وسهولة التعلم، إلى جانب ما توفره من أجواء تجمع بين التركيز والمهارة وروح التحدي، في إطار ترفيهي وتنافسي.

كما حظيت المشاركة باهتمام عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، من بينهم صانع المحتوى وبطل القوة فلاديمير شموندينكو الشهير بـ«أناتولي»، إضافة إلى أسطورة كرة القدم العالمية خريستو ستويتشكوف، حيث قاما بتجربة التصويب والتفاعل مع الجمهور، ما أضفى أجواءً حماسية وأسهم في جذب المزيد من الزوار للتعرف إلى اللعبة.

ولم تقتصر الفعالية على فئة الشباب، إذ شهدت حضورًا لافتًا من كبار المواطنين الذين أبدوا تفاعلًا وحماسًا كبيرين لخوض التجربة، في صورة تعكس شمولية الرياضة وقدرتها على استقطاب جميع أفراد المجتمع.

من جانبها، أعربت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة الاتحاد، عن سعادتها بالمشاركة في هذا الحدث المجتمعي العالمي، وقالت في تصريحات صحافية: "إن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى توسيع قاعدة انتشار اللعبة على مستوى الدولة، وإتاحة الفرصة أمام أفراد المجتمع لاكتشاف رياضة الخماسي الحديث، لا سيما التصويب بالليزر، الذي يُعد من الرياضات الحديثة والآمنة والمناسبة لمختلف الأعمار.

وأضافت أن "هذه المبادرات تجسد التزام الاتحاد بدوره المجتمعي في نشر الثقافة الرياضية، ودعم توجهات الدولة نحو تعزيز أنماط الحياة الصحية وتشجيع المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية، مشيرة إلى أن التفاعل الكبير والحضور اللافت للنجوم العالميين منَحا اللعبة زخمًا إضافيًا ورسّخا مكانتها كرياضة جاذبة لأبناء المجتمع".