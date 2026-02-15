سميرنوف يتقلّد ذهبية الطاولة 40 سنة في ألعاب "ماسترز أبوظبي"

توج بطل إستونيا التاريخي ألكسندر سميرنوف بالميدالية الذهبية لمنافسات المحترفين لكرة الطاولة في فئة فوق 40 عاماً، ضمن ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026، وذلك بعد تغلبه على الزميل أحمد طارق الذي حصد الميدالية الفضية.

من جهة أخرى، يسدل الستار غداً الإثنين على منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بحفل ختام يقام في جزيرة الحديريات، تسبقه العديد من المنافسات النهائية للحدث العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 25 ألف رياضي ورياضية من مختلف دول العالم.

ويقام غداً سباق العائلة بمشاركة واسعة من جميع الجنسيات والأعمار، وذلك احتفاءً بالحركة وروح المجتمع والإرث المستدام للألعاب.

وكانت من أبرز محطات اليوم انطلاق سباقات الهجن في الوثبة، إحدى أعرق الرياضات التراثية في الإمارات، حيث جمعت الفعالية المشاركين والجماهير، بما يعكس التزام الألعاب بالاحتفاء بالرياضة الدولية والتراث المحلي على حد سواء.

كما تواصلت منافسات الصقارة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مسلطة الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة، ومتيحة للزوار فرصة فريدة للتعرّف إلى واحدة من أقدم تقاليدها الرياضية.