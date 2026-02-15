نجمة التنس العالمية ريباكينا: أشعر في دبي بأنني ألعب على أرضي

أعربت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، والمتوجة الشهر الماضي بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، عن سعادتها بالعودة مجدداً إلى بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، وسعيها لرفع «دلة دبي» والانضمام إلى القائمة الذهبية للبطلات المتوجات.

وتدشن ريباكينا بعد غدٍ الثلاثاء مشوارها في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، التي استهلت اليوم الأحد نسختها الـ26 على ملاعب «سوق دبي الحرة» بإجمالي جوائز تبلغ 4.08 ملايين دولار، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وسط طموحات للنجمة الكازاخستانية بمعانقة أول ألقابها في دبي، بعد محاولة أولى لها في نسخة 2020 اكتفت خلالها بالمركز الثاني.

وقالت ريباكينا، اليوم، خلال المؤتمرات الصحافية لكبار النجمات: «أنا حقاً أحب دبي. كنت أتدرب وأجري استعداداتي لموسم 2026 على هذه الملاعب، والمعنيون هنا يقومون دائما بتجديد أرضياتها، وكل شيء هنا مألوف بالنسبة لي. من الجيد لي أن ألعب هنا، فأنا أحب هذه البطولة، وأحب الأجواء المصاحبة لها».

وأوضحت: «أشعر بأنني ألعب على أرضي، وهذا أمر رائع دائما. اليوم كان أول تدريب لي بعد بطولة الدوحة، وأتطلع قدما لمباراتي الأولى».

وأضافت: «وقتي مزدحم بصورة عامة في دبي، ولم يتسنَّ لي بعد رؤية الملعب الجديد والتحسينات التي أُدخلت على الملعب رقم 1. كان من الرائع، فور الانتهاء من منافسات الدوحة، العودة مجدداً إلى المنزل هنا. هناك بعض الأمور التي يجب القيام بها، والعديد من الأماكن المخصصة للأنشطة».

وعن الجدول المزدحم للبطولات التي خاضتها في 2026، والاقتراب من صدارة التصنيف العالمي، قالت ريباكينا: «لم أحظَ بوقت كافٍ للاحتفال بعد تتويجي ببطولة أستراليا المفتوحة، إذ عدت إلى المنزل وأصبت بنزلة برد خفيفة أبقتني في الفراش لعدة أيام، ثم توجهت مباشرة إلى الدوحة، واليوم أعود مجددا إلى دبي للمشاركة في بطولتها».

واختتمت: «بالتأكيد هدفي هو السعي لصدارة الترتيب العالمي، لكن الأمر يعتمد على أداء اللاعبات الأخريات والنتائج المتوقعة. الموسم طويل جدا، وأعلم أنه لا مجال للتوقف، وعليّ دائما تطوير أدائي يوميًا. لدينا العديد من البطولات، وعلينا كلاعبات الاستمرار في السعي والتطور».