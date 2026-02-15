حارس خورفكان يعتذر بعد خماسية عجمان

قدم حارس مرمى خورفكان، أحمد حمدان، اعتذاره إلى جماهير ناديه عقب الخسارة الثقيلة أمام عجمان بنتيجة 2-5، أمس، ضمن الجولة الـ16 من دوري المحترفين لكرة القدم.

وقال حمدان في تصريحات إعلامية عقب اللقاء: «استقبلنا خسارة كبيرة على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا أمر غير مقبول، لذا وجب عليّ الاعتذار للجماهير ولإدارة النادي والطاقم الفني. أرى أن السبب الرئيس هو الثقة الزائدة لدى اللاعبين بعد الفوز على الظفرة في الجولة الماضية».

وأضاف: «كان ينبغي أن نستغل الفرص بصورة أفضل، وعلينا الاستفادة من الدرس لتدارك هذا الأداء قبل مواجهة النصر المقبلة، والتي أصبح من الضروري أن نقدّم فيها مستوى ونتيجة أفضل».

ورفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة وارتقى للمركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 18 نقطة وتراجع إلى المركز الثامن.

وسجّل لعجمان كل من وليد أزارو (هدفان) «24» و«29» وليثري سيلفا (هدفان) «38» و«56»، وأنيس مطيطش «79»، فيما سجل هدفي خورفكان اللاعب عبدالله الرفاعي «38» و«88».