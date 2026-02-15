إيفيتش: غياب التركيز حرم العين «النصر»

شدّد مدرب العين الصربي فلاديمير إيفيتش، على أن غياب التركيز عن اللاعبين قد حرم الفريق الفوز على النصر في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 16 من دوري المحترفين، وانتهت بالتعادل 1-1.

وقال إيفيتش في مؤتمر صحافي بعد المباراة: «أضعنا ثلاث فرص مُحققة للتسجيل في الشوط الأول بسبب غياب التركيز، في المقابل فإن النصر سجل هدفاً من فرصة لم يصنعها وجاءت بخطأ من لاعبينا».

من جانبه، قال مدرب النصر، الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، إن فريقه لعب في الشوط الأول بشكل جيد، وتمكن من الخروج متقدماً بهدف، لافتاً إلى أن أداء فريقه تحسّن لاحقاً في الشوط الثاني، لكن لم تتم الاستفادة من النقص العددي الذي حلّ بالعين لنكتفي في الأخير بالتعادل.

ورفض مدرب النصر التعليق على القرارات التحكيمية التي حدثت خصوصاً في الشوط الثاني، قائلاً: «تركيزي كان فقط على النواحي الفنية التي كانت تحدث في المباراة، ولم أركز على أمور أخرى».

وافتتح مهدي قايدي التسجيل للنصر «20»، فيما تعادل العين عن طريق بلاسيوس «66».

وفقد العين نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة وبات رصيده 38 نقطة (رصيد شباب الأهلي نفسه الذي لعب مباراة أقل)، فيما خرج النصر بنقطة مهمة خارج ملعبه ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.