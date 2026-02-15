توتنهام يعيّن الكرواتي تودور مدرباً موقتاً

عيّن توتنهام صاحب المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الكرواتي إيغور تودور مدرباً موقتاً حتى نهاية الموسم، وفقاً لما أعلن أمس. ويخلف تودور، مدرب يوفنتوس الإيطالي السابق، الدنماركي توماس فرانك، في وقت يعاني فيه توتنهام تراجعاً في النتائج، إذ لا يبتعد سوى خمس نقاط فقط عن منطقة الهبوط في الدوري. وقال الكرواتي إيغور تودور في بيان: «إنه فخر لي أن أنضم إلى هذا النادي في لحظة مهمة».

وتابع «تضم هذه التشكيلة جودة كبيرة، ومهمتي هي تنظيمها، وبثّ الحماس فيها، وتحسين نتائجنا بسرعة». وكان المدرب البالغ 47 عاماً أقيل من الإدارة الفنية ليوفنتوس في أكتوبر الماضي، بعد سلسلة من ثماني مباريات من دون فوز.