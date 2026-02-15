«إنغلش أوك» بطل الشوط الرئيس في الأمسية الـ 12 لـ «كرنفال سباقات دبي»

توج الجواد «إنغلش أوك» بشعار «وذنان للسباقات» وإشراف المدرب حميد الجهني، بلقب بطولة «لونجين سبيريت بايلوت فلاي باك» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر عشبي، وجرت في الشوط الخامس والرئيس في حفل الأمسية الـ12 في موسم «كرنفال سباقات دبي» التي نظمها نادي سباق دبي للخيل، ورعت أشواطها الثمانية «لونجين» بإجمالي جوائز بلغ 1.44 مليون درهم.

وعرف الفارس دانيال تودهوب، كيفية قيادة الجواد «إنغلش أوك» للبقاء على مقربة من جياد المقدمة، خلال المراحل الأولى من عمر الشوط الرئيس الذي بلغت جوائزه ربع مليون درهم، قبل إطلاق العنان له في المراحل الأخيرة، متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقة و23 ثانية و84 جزءاً من الثانية، بفارق 0.18 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد «هالاسان» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس روبستون فرينش.

واستهلت الأمسية، بالشوط الأول «لونجين كونسيبت» الوحيد المخصص للجياد العربية الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1400 متر رملي، وتوج بلقبه الجواد «كايان إس بي» المملوك لسعد بن سهيل بهوان، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي.

وفي الشوط الثاني «لونجين ماستر كوليكشن» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» فاز الجواد «ديزرت هورايزن» المملوك لحمد علي، وإشراف المدرب مصبح المهيري. فيما انتزع الجواد «رولينغ داينستي» لمالكه ومدربه إسماعيل محمد، لقب الشوط الثالث «لونجين بريما لونا» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 2000 متر عشبي.

وفاز الجواد «دايمون ديلير» المملوك لـ«عذبة للسباقات» وإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب الشوط الرابع «لونجين سبيريت بابلت» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر، فيما فاز الجواد «فالديفيا» المملوك لسلطان علي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، بالشوط السادس لمسافة 2000 متر رملي. وتمكن الجواد «كوندور باسا» بالفوز بلقب بطولة السرعة التي جرت في الشوط السابع «لونجين كونسيبت» لمسافة 1200 متر عشبي. وأسدل الستار عن الأمسية، بالشوط الثامن لمسافة 1200 متر رملي، وذهب لقبه للجواد «مزاحم» بشعار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب بوبات سيمار.