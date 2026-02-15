الجزيرة يضع فولغيني ضمن حسابات الموسم المقبل

ذكرت صحيفة فرنسية أن نادي الجزيرة بدأ متابعة لاعب الوسط أنجيلو فولغيني، المعار حالياً لنادي التعاون السعودي من نادي لانس الفرنسي، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأوضحت صحيفة «ليكيب» أن اهتمام الجزيرة يأتي بعد الأداء المميز الذي قدمه فولغيني هذا الموسم مع التعاون، حيث سجل ثلاثة أهداف وصنع تسع تمريرات حاسمة، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية في المنطقة.

ويبلغ فولغيني 29 عاماً، وهو معار حالياً بنظام الإعارة مع خيار الشراء حتى نهاية الموسم، في حين يمتد عقده مع نادي لانس الفرنسي حتى يونيو 2027.

ولفتت الصحيفة إلى أن المعلومات تشير إلى أن إدارة نادي الجزيرة بدأت بالفعل مباحثات أولية مع نادي لانس من أجل دراسة إمكانية إتمام الصفقة، خصوصاً بعد أن أتم النادي الفرنسي صفقة انتقال اللاعب مارتن ساتريانو، ما قد يفتح المجال بسرعة لتحديد مستقبل لاعبيه المعارين.

وبدأ أنجيلو فولغيني مسيرته الاحترافية في أكاديمية نادي لانس الفرنسي، ثم ظهر مع الفريق الأول في موسم 2013 - 2014، قبل أن ينتقل في 2016 إلى نادي بوردو، حيث شارك بانتظام وسجل أهدافاً عدة ليثبت نفسه كلاعب وسط متكامل، وفي 2018 انتقل إلى نادي سانت إيتيان، إذ أسهم في تحسين نتائج الفريق بفضل أدائه القوي وتمريراته الحاسمة وقدرته على الربط بين الدفاع والهجوم.

وفي 2020 عاد فولغيني إلى نادي لانس، حيث أصبح إحدى الركائز الأساسية في وسط الملعب، وشارك في عشرات المباريات الرسمية في الدوري الفرنسي، وشارك في المنافسات الأوروبية مع فريقه، مسجلاً أهدافاً عدة وصانعاً، كما مثّل المنتخب الفرنسي في فئات الشباب، وشارك في مباريات دولية تحت مستوى الشباب، ما يعكس خبرته الفنية وقدرته على التأقلم مع مختلف الأدوار التكتيكية في خط الوسط، سواء في البناء الهجومي أو الواجبات الدفاعية.

ويأمل نادي الجزيرة استغلال فرصة التعاقد المبكر قبل فتح سوق الانتقالات الرسمي لضمان تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد، ضمن خطة النادي لتقوية الفريق والمنافسة على البطولات المحلية والقارية.