«سلة النصر» تتخطى الوصل.. وتتأهل إلى نهائي «كأس الاتحاد»

تأهل فريق كرة السلة بنادي النصر إلى نهائي مسابقة «كأس الاتحاد» بعد فوزه على جاره الوصل بنتيجة 94-76، في مباراة أقيمت، أول من أمس، على صالة نادي شباب الأهلي بدبي، ضمن افتتاح الدور نصف النهائي.

ولم يجد النصر صعوبة في حسم اللقاء، حيث هيمن لاعبو الفريق على نتائج الأرباع الأربعة بواقع: 22-20، 22-15، 24-19، و26-22. وأسهم محترفا النصر، الأميركي مارفيل هاريس والسنغالي مامادو سامب، بشكل كبير في الانتصار، بتسجيلهما 28 و20 نقطة على التوالي.

وسيلتقي النصر في المباراة النهائية الفائز من مواجهة شباب الأهلي والشارقة.