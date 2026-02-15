حتا يستهدف وصافة دوري «الأولى» في مواجهة الجزيرة الحمراء

يستضيف فريق حتا نظيره الجزيرة الحمراء عند الساعة 17:20 من مساء اليوم، في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى، على استاد حمدان بن راشد آل مكتوم بنادي حتا.

وفي التوقيت ذاته، يلتقي فريق الإمارات مع «سيتي» على ملعب الأول، على أن تستكمل مباريات الجولة غداً بإقامة خمس مواجهات، حيث يلعب مصفوت مع الاتفاق، ومجد أمام دبا الحصن، وغلف يونايتد ضد الحمرية. ويستضيف المتصدر يونايتد فريق الذيد، ويلتقي العربي مع العروبة.

ويتصدر يونايتد جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، يليه دبا الحصن (27 نقطة)، ثم الفجيرة بـ26 نقطة. وتتساوى ثلاثة فرق عند 25 نقطة هي العربي وحتا والعروبة، في حين يحتل الذيد المركز السابع بـ24 نقطة، يليه الإمارات بـ22 نقطة.

كما تتساوى فرق سيتي والحمرية وغلف يونايتد عند 16 نقطة، ثم الجزيرة الحمراء (12 نقطة)، ومجد (10 نقاط)، والاتفاق (9 نقاط)، وأخيراً مصفوت (6 نقاط).

ويتطلع حتا إلى التقدم نحو مركز الوصيف، معولاً على تحقيق الفوز في مواجهة اليوم، رغم صعوبة المهمة أمام الجزيرة الحمراء الذي قدم مستوى فنياً لافتاً في الجولة الماضية وانتزع نقطة ثمينة من أمام الفجيرة.

ويراهن «الإعصار» على حالة الاستقرار الفني التي يعيشها الفريق في المباريات الأخيرة، إضافة إلى التدعيمات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية، سعياً لتعزيز حظوظه في المنافسة على مراكز المقدمة.