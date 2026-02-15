منتخب الدرّاجات لأصحاب الهمم يحصد 11 ميدالية في بطولة آسيا البارالمبية

اختتم منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات البارالمبية (الطريق)، التي استضافتها مدينة القصيم في المملكة العربية السعودية، بإضافة سبع ميداليات جديدة في منافسات الفردي العام لفئة (C)، ليرفع إجمالي حصيلته في البطولة إلى 11 ميدالية ملوّنة، مؤكداً حضوره القوي ومكانته المتقدمة على الساحة القارية.

وجاءت نتائج اليوم الختامي مميزة على مختلف الفئات، حيث أحرز أحمد البدواوي الميدالية الذهبية في فئة (MC5)، وأضاف عبدالله البلوشي ذهبية ثانية في فئة (MC4)، في حين نالت سلامة الخاطري الميدالية الفضية في فئة (WC5).

كما تُوج ذياب المهيري ببرونزية فئة (MC5)، وأضاف سالم الجنيبي برونزية فئة (MC3)، في حين حقق سعيد الظاهري فضية فئة (H4)، ونال حسين المازم برونزية فئة (H3)، ليواصل المنتخب تعزيز رصيده من الإنجازات في البطولة.

وكان المنتخب قد استهل مشاركته بقوة في اليوم الأول بحصد أربع ميداليات، بواقع ذهبيتين عبر عبدالله سالم البلوشي في فئة (MC4)، وسلامة راشد الخاطري في فئة (WC5)، إلى جانب فضية سعيد راشد الظاهري في فئة (MH4)، وبرونزية أحمد محمد البدواوي في فئة (MC5)، ما وضع الإمارات مبكراً ضمن دائرة المنافسة على جدول الميداليات.

من جانبه أكد الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية ذيبان المهيري، في تصريحات صحافية، أن النتائج المحققة تعكس التطور الملحوظ في مستوى لاعبي المنتخب والاستعداد الجيد قبل خوض المنافسات، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل امتداداً لما تحقق في بطولة غرب آسيا الأخيرة.