ذهبية ثانية لمصر.. وأولى للأردن في الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

أهدت اللاعبة المصرية جانا حازم بلادها الميدالية الذهبية الثانية في بطولة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، التي تُختتم منافساتها غداً في نسختها الرابعة، والمقامة في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة نحو 3000 رياضي، يمثلون 93 دولة حول العالم.

وواصل اللاعبون العرب تألقهم، بعدما أحرز الأردني حاتم الحراسيس ذهبية منافسات «الكوميتيه» لوزن تحت 68 كغم لفئة الشباب، رافعاً رصيد العرب إلى ثلاث ميداليات ذهبية، عقب تتويج المصرية رؤى الطاهر في اليوم الافتتاحي بذهبية «الكوميتيه» لوزن فوق 66 كغم للشابات.

وفي أبرز نتائج اليوم الثاني فاز السلوفاكي مارتن فيرسماك بذهبية «الكاتا» لفئة الناشئين.