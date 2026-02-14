العين يتعثر بالتعادل أمام النصر في أمسية البطاقات الحمراء

فرض النصر التعادل الإيجابي (1-1) على مضيفه العين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري المحترفين، ليمنح بذلك أفضلية معنوية لشباب الأهلي، الذي تأجلت مواجهته في الجولة ذاتها أمام الوحدة بسبب المشاركة الآسيوية.

وجاء الشوط الأول أقل من المتوقع من جانب العين، رغم البداية القوية التي شهدت فرصة مبكرة أضاعها سفيان رحيمي بعدما مرت رأسيته بمحاذاة القائم.

واستغل النصر هفوة دفاعية ليتمكن مهدي قائدي من كسر مصيدة التسلل، قبل أن يراوغ الحارس ويسجل هدف التقدم في الدقيقة 21.

وحافظ حارس النصر أحمد شامبيه على تقدم فريقه بعدما تصدى ببراعة لرأسية لابا كودجو، لينتهي الشوط الأول بتقدم «العميد».

وفي الشوط الثاني، تلقى العين ضربة قوية بعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني اليخاندرو كاكو، عقب العودة إلى تقنية الفيديو، إثر تدخل خشن على لاعب النصر لوكا ميليفوييفيتش، ليكمل «الزعيم» المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60.

ورغم النقص العددي، تحسن أداء العين بشكل ملحوظ، ونجح ماتياس بالاسيوس في إدراك التعادل من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة على يسار الحارس في الدقيقة 66.

وكاد لابا كودجو أن يمنح العين هدف التقدم برأسية من عرضية سفيان رحيمي، إلا أن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداعي التسلل.

وفي الدقائق الأخيرة، أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع المصري رامي ربيعة بعد تدخل على لاعب النصر شيخنا دومبيا، واحتسب ركلة جزاء للنصر، قبل أن يتراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود مخالفة على مهاجم النصر.

وبهذه النتيجة، فقد العين نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة وبات رصيده 38 نقطة (نفس رصيد شباب الأهلي الذي لعب مباراة أقل)، فيما خرج النصر بنقطة مهمة خارج ملعبه ليرفع رصيده إلى 21 نقطة.