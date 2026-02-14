مدرب عجمان: الفوز على خورفكان بخماسية يعكس جاهزية الفريق

أعرب مدرب عجمان الصربي غوران وفيدزيتش، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على خورفكان بنتيجة (5-2)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكدًا أن الفريق استحق النقاط الثلاث بفضل الأداء الجاد والتركيز طوال اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد خورفكان عند 18 نقطة في المركز الثامن.

وقال وفيدزيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «بشكل عام أنا سعيد جدًا بالفوز وبالأهداف التي سجلناها اليوم، خاصة أن الفريق كان متحفزًا منذ الدقيقة الأولى وحتى صافرة النهاية، ولعب بكل جدية من أجل حصد النقاط الثلاث. سيطرنا على المباراة في الشوط الأول ونجحنا في تسجيل ثلاثة أهداف، رغم امتلاك خورفكان لاعبين مميزين».

وأضاف: «استفدنا من المساحات التي تركها لاعبو خورفكان، خصوصًا في الشوط الثاني، ونفذنا هجمات مرتدة ناجحة. أعتقد أننا استحققنا الفوز بفضل الأداء الجماعي والانضباط والتركيز طوال المباراة».

من جانبه، أكد مساعد مدرب خورفكان، البرازيلي تياغو دا كونها، أن الإصابات أثرت على فريقه وكانت من أبرز أسباب الخسارة، إلى جانب الأخطاء الدفاعية.

وقال في المؤتمر الصحافي: «كنا نتوقع مواجهة صعبة أمام فريق منظم وجيد. للأسف استقبلنا هدفين نتيجة خطأين دفاعيين، وحاولنا العودة إلى أجواء المباراة، لكن عجمان استثمر الهجمات المرتدة وسجل هدفًا ثالثًا. لعبنا بنفس الأسلوب الذي ظهرنا به في آخر مباراتين، إلا أن النقص في بعض المراكز بسبب الإصابات أثر علينا. نأمل تقديم أداء أفضل في المباراة المقبلة».